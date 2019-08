Selvaggia Roma | Francesco Chiofalo è un manesco Ad Aurora diceva | ' Ti porto a

Selvaggia Roma dalla parte di Antonella Fiordelisi : “Francesco Chiofalo ha tradito anche me” : Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Selvaggia Roma ha detto la sua in proposito. Ha espresso la sua solidarietà ad Antonella Fiordelisi e ha chiarito di non credere alle "lacrime da coccodrillo" ostentate sui social dal suo ex fidanzato. A suo dire avrebbe assistito tante volte alla stessa scena in passato. Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Lo sostiene Aurora Ciorbi, la donna che dice di avere una ...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo? Le sue parole ed i suoi 'pianti' sono dei remake di un film già visto" : L'opinione di Selvaggia Roma sul tradimento dell'ex fidanzato Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi era attesissima dal popolo del web. L'ex protagonista di 'Temptation Island', sul proprio account, ha fatto sentire la propria voce sulla spinosa questione, pubblicando una serie di Instagram Stories:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo? Le sue parole ed i suoi 'pianti' sono dei remake di un film già visto" ...

Selvaggia Roma di nuovo single - già finita la storia avuta dopo l’addio a Francesco Chiofalo : La storia d’amore avuta da Selvaggia Roma, dopo l’addio a Francesco Chiofalo, è già finita. Lo ha confermato, sui social, la diretta interessata, rispondendo alle domande di una follower. dopo la fine della storia con Francesco Chiofalo, l’ex protagonista di Temptation Island aveva avviato una nuova relazione. dopo qualche mese, però, anche questa storia è finita. Una fan aveva chiesto a Selvaggia Roma: «Ma quindi ti sei ...

Selvaggia Roma - è finita con il fidanzato : ‘Non è tornato’ : È giunta al capolinea la storia tra Selvaggia Roma e il suo ultimo fidanzato. A renderlo noto è la stessa ex protagonista di Temptation Island rispondendo sui social alla domanda di una follower che chiede se sia effettivamente tornata single: “Sì, ci siamo lasciati” ha scritto Selvaggia specificando poi: “Purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa. E sicuramente non c’era amore. Perciò ho preso la scelta di andarmene e ...

Selvaggia Roma - volano gli stracci con l’ex : i motivi dell’addio : Selvaggia Roma, volano gli stracci con l’ex fidanzato: tra pesanti attacchi, svelati i motivi della rottura Nella giornata di ieri Selvaggia Roma ha fatto sapere di aver lasciato Luca, ragazzo con cui ha vissuto una love story importante negli ultimi mesi. L’ex concorrente di Temptation Island ha confidati di essere stata lei a prendere la […] L'articolo Selvaggia Roma, volano gli stracci con l’ex: i motivi ...

È finita tra Selvaggia Roma e Luca Muccichini : "Ho fatto la scelta giusta - lui non è tornato" : Selvaggia Roma e Luca moccichini si sono lasciati. L'ex compagna di Francesco Chiofalo ha fatto sapere via Instagram di essere tornata recentemente single. A separarsi un "problema di orgoglio". È l'ex protagonista di Temptation Island a spiegare le ragioni della crisi: "Non c'era amore. Me ne sono andata e lui non è tornato".

Selvaggia Roma si allontana dal fidanzato : "Non è tornato più - non c'era amore" - : Serena Granato L'ex protagonista di Temptation Island si è allontanata dal suo ultimo ragazzo, motivo per cui si è sfogata con i follower su Instagram L'ex protagonista di Temptation island nonché ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, ha fatto sapere di aver messo in discussione una nuova love-story. La web influencer ha a quanto pare deciso di allontanarsi dal suo ultimo fidanzato, dopo essere finita al centro delle ...

Selvaggia Roma : "Finita col mio nuovo ragazzo. Non era amore" : Amore già finito per Selvaggia Roma, conosciuta a Temptation Island come concorrente del programma insieme all'allora fidanzato Francesco Chiofalo, e da poco impegnata con un nuovo ragazzo, che tuttavia l'avrebbe fatta soffrire parecchio.La ragazza ha infatti spiegato che avrebbe sperato di rifarsi una vita con il nuovo ragazzo che da poco aveva incontrato, ma purtroppo le cose non sono andate come sognava. La giovane Romana ha deciso di ...

La trasformazione di Selvaggia Roma (Temptation Island) : il post chirurgia lascia senza parole : Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla decisione di ...

Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato : “Non è tornato più” : Temptation Island ultime notizie: Selvaggia Roma è ritornata single Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato. Non è durata la loro storia d’amore e pensare che, attraverso le sue storie di Instagram, sembrava proprio che tra i due ci fosse un sentimento fortissimo. E invece la ragazza ha spiegato che non è mai sbocciato l’amore. […] L'articolo Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato: “Non è tornato più” ...

Francesco Chiofalo : ‘Con Selvaggia Roma ho chiuso per sempre’ : Stanno insieme da 5 mesi ma Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere e sognano di metter su famiglia e diventare genitori. La coppia divenuta nota grazie a Temptation Island (lei tentatrice, lui concorrente nell’edizione classica e tentatore in quella vip) ne parla in un’intervista a Nuovo TV come riporta Fanpage.it: “Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella. È una bellissima ragazza, molto timida e ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : "Selvaggia Roma? Per me non esiste" : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma : “Mi ha quasi augurato la morte” : Selvaggia Roma: Francesco Chiofalo rivela un retroscena sulla sua malattia Francesco Chiofalo è stato recentemente intervistato dal settimanale Nuovo Tv dove, tra una confessione e l’altra, ha rivelato un inedito retroscena sulla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, retroscena risalente al periodo in cui era procinto di essere operato al cervello. Per me lei è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto ...