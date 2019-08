Selvaggia Lucarelli | “Di Maio alla Difesa? E siamo seri su”

Nadia Toffa - haters all'attacco/ Selvaggia Lucarelli "Quanta merda ha dovuto leggere" : Nadia Toffa morta, haters all'attacco sui social: insulti alla memoria della conduttrice de Le Iene. Selvaggia Lucarelli: "Quanta merda ha dovuto leggere".

Nadia Toffa - Selvaggia Lucarelli amara : "Meritavi di andartene in modo diverso" : "Meritava di andarsene accompagnata da molta più gentilezza di quanta non se ne sia vista qui dentro". Selvaggia Lucarelli commenta la notizia della morte di Nadia Toffa con queste parole. La Lucarelli si riferisce con ogni probabilità all'ondata di critiche che travolsero la conduttrice delle Iene

Selvaggia Lucarelli insultata da Daniela Martani : "Continua ad occuparti di altri uccelli" : L'ex gieffina Daniela Martani insulta Selvaggia Lucarelli, che ovviamente la sbeffeggia. "Continua a occuparti di uccelli di altra natura", scrive la Martani su Facebook. Un post che la Lucarelli mostra su Twitter, e commenta: "Chissà se quando le arriverà la querela dirà che le hanno rubato l’accou

Selvaggia Lucarelli : il rapporto con il suo corpo e il body shaming : Selvaggia Lucarelli racconta il suo rapporto con il cibo e il suo corpo Conclusa l’esperienza di giudice a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli racconta il suo rapporto con il corpo e il cibo nel libro “Falso in bilancia“, in cui racconta la sia vita da “donna yo-yo“, ingrassa e dimagrisce ma senza evitare di […] L'articolo Selvaggia Lucarelli: il rapporto con il suo corpo e il body shaming proviene da ...

Selvaggia Lucarelli difende Milly Carlucci nel caso Osvaldo-Kinnunen : Il sito gossip.it ha pubblicato l’ultimo aggiornamento sulla bufera che sta investendo Milly Carlucci. A difenderla è Salvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli dalla parte di Milly Carlucci. La polemica Non si placa la polemica intorno al caso Osvaldo-Kinnunen. Dopo che l’ex calciatore Daniel Osvaldo e la sua insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ Veera Kinnunen sono usciti allo scoperto come coppia, si sono infatti moltiplicate sui ...

Antonella Clerici legge Selvaggia Lucarelli/ Foto : 'Tutta la vita in salumeria!' : Antonella Clerici legge 'Falso in bilancia', il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli. Così dichiara: 'Condivido tutto, viva il salumiere!'

Selvaggia Lucarelli : "Quando ero piccola il nostro frigorifero era sempre vuoto" : Tra una prova costume e l'altra, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua. Intervistata dal settimanale Oggi, ha infatti condiviso con i lettori qualche aneddoto sulla sua infanzia, oltre che sul suo attuale rapporto con la bilancia.Avrebbe conosciuto la fame, Selvaggia Lucarelli, cresciuta in una famiglia nella quale, racconta "il frigo era sempre vuoto": "A casa nostra il frigo era sempre desolatamente e malinconicamente vuoto. Da ...

Selvaggia Lucarelli parla del suo passato : “Non avevamo mai niente” : Selvaggia Lucarelli parla della sua infanzia: “Non avevamo mai niente in frigo” Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. E in questa circostanza la giurata di Ballando con le stelle ha parlato del suo difficile rapporto con il cibo. Difatti la donna non ha negato di dover essere costretta a stare sempre molto attenta nel mangiare perchè purtroppo tende a ...

Selvaggia Lucarelli - rapporto con il cibo e infanzia : “A casa il frigo era sempre vuoto” : Selvaggia Lucarelli: il rapporto con il cibo dopo un’infanzia “frugale” Selvaggia Lucarelli ha da poco pubblicato un nuovo libro, intitolato Falso in bilancia. Un libro autoironico in cui la storica giudice del dance show Ballando con le stelle racconta il suo rapporto con il cibo ed il conflitto quasi quotidiano tra la dieta e il […] L'articolo Selvaggia Lucarelli, rapporto con il cibo e infanzia: “A casa il frigo ...

Selvaggia Lucarelli : "Preferisco entrare in trattoria che in una taglia quaranta" : Tornata da poco in libreria con Falso in Bilancia, Selvaggia Lucarelli si è concessa una lunga intervista sul settimanale Oggi, spaziando tra fornelli, padelle, forme e la propria vita privata. L'amato Lorenzo Bigiarelli, infatti, è un cuoco. Come resistergli?Credo che lui riassuma tante mie passioni. Quando l’ho conosciuto era un cantante e si chiamava Lorenzo, e qui ci vedo il mio imprinting per Jovanotti. Poi la passione comune per i ...

Selvaggia Lucarelli vince l’appello del processo Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni di Barbara d’Urso. La faccenda risale al 2014 quando la giornalista e blogger aveva pubblicato su Twitter e Instagram un post nel quale, commentando un’intervista resa dalla conduttrice a Daria Bignardi all’interno de Le invasioni barbariche, disse: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno ...

Selvaggia Lucarelli : "Ho vinto l'appello del processo Barbara d'Urso" : Lo annuncia la giornalista su Twitter, a proposito del processo per diffamazione ai danni della conduttrice

Selvaggia Lucarelli vince la causa contro la d’Urso : “Non è reato” : Barbara d’Urso perde l’appello del processo contro Selvaggia Lucarelli: il post Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, per i pochi che non lo sapessero, sono finite in tribunale un paio di anni fa. Il motivo? Selvaggia Lucarelli, seguendo da casa l’intervista che ha fatto Daria Bignardi alla d’Urso ai tempi in cui conduceva Le Invasioni Barbariche, aveva scritto un post irriverente. Post che ha fatto infuriare la ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso/ "Oggi ho vinto l'appello del processo" : Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso, l'annuncio su Twitter: "Oggi ho vinto l'appello del processo". E non manca ironia nel tweet...