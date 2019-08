Segovia | uomo muore incornato da un toro durante la festa degli Encierros

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Unè morto questa mattina dopo essere statoda un. Lirio Martin aveva 62 anni e stava assistendo alla” di Cuéllar, nel comune di, in Spagna. Stando a quanto riportato dal canale spagnolo Rtve, l’è stato colpito al collo e al torace, dopo che illo aveva intrappolato nella pericolosa zona dell’”Imbuto”, dove un’altra persona era già morta a causa di una incornata al cuore nel 2015. Ilstava facendo il suo giro in campo aperto, seguendo gli uomini a cavallo. Poi, l’animale ha raggiunto una zona dove alcuni spettatori si erano sistemati sopra ad un muretto. All’arrivo del, alcune persone sono cadute: tra loro l’che è stato colpito. Secondo una funzionaria dell’amministrazione di, Lirio Martín si trovava in una zona “pericolosa e non consigliabile” ...

