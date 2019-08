Scopre un tradimento di Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi piange su Instagram

Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate 2-6 Settembre 2019 : Filippo Scopre il Tradimento di Serena! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 2 venerdì 6 Settembre 2019: Filippo Scopre che Serena e Leonardo si sono baciati! Una decisione shock Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo apprende del bacio tra Serena e Leonardo, mentre la giovane inizia ad interrogarsi sul suo comportamento! Marina non tollera la decisione di suo padre, mentre Anita mette Vittorio alle strette. Renato sempre più interessato ad Adele! Scelte, scoperte, ...

Anticipazioni Velvet Collection 2 - seconda puntata : Omar Scopre il tradimento di Mateo : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction spagnola Velvet Collection 2, trasmessa in prima visione assoluta. Dopo il buon successo di ascolti della prima stagione, ecco che la rete ammiraglia ha deciso di puntare anche sulla seconda serie dello spin-off di Velvet e il prossimo martedì 13 agosto andrà in onda la seconda puntata, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena, in particolar modo per Clara, la quale dovrà ...

Moglie Scopre il tradimento di suo marito grazie al su pappagallo molto loquace - la reazione della donna è tremenda : Un pappagallo molto loquace è stato la causa di un divorzio. Una coppia inglese, da quanto raccontato dal tabloid inglese News of The World, aveva acquistato un pappagallo per avere in casa un po’ di compagnia. Il pappagallo era molto loquace e aveva una grandissima capacità di assimilare le parole pronunciate e ridirle senza commettere errori. La donna iniziò a sentire pronunciare sempre più spesso dal pappagallo il nome di una donna ...