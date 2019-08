Sandra Milo Innamorata Lui Ha 37 Anni in Meno!

Fonte : gossipnews.tv

(Di giovedì 29 agosto 2019) A 86ha ancora voglia di innamorarsi e sta con Alessandro Rorato. Si sono presentati insieme al Festival del Cinema di Venezia.a 86è di nuovo. E ha scelto un’occasione importante, come il red carpet del Festival di Venezia per ufficializzare la sua nuova relazione. Lui si chiama Alessandro Rorato, è proprietario di un noto ristorante. Ma soprattutto a 37meno dell’attrice. In questa estate che dal punto di vista del gossip ha prodotto poco, il nuovo amore diè già una notizia. Ancora di più dopo che di recente è stato tirato di nuovo fuori il suo (presunto) matrimonio con il cubano Jorge Ordoñez. Adesso però per la popolarissima attrice italiana è tempo di ricominciare. Lei è Alessandro da tempo sono diventati inseparabili, ma solo negli ultimi giorni laha ufficializzato la relazione uscendo allo scoperto. ...

Nino_Luca : #Venezia76 il primo pazzo giorno del Festival. E Sandra Milo presenta il fidanzato di 49 anni - SecolodItalia1 : «Salvini ha fatto bene a rompere». Parola di Sandra Milo. Che poi lancia Zaia - mardymustikka : -Ragazzi, ci serve un commento buono, non si sa mai. -Eh, ma non c'è nessuno. -Hai provato con la Rai? Lo Zecchino… -