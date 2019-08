Samsung | nuovo processo per l’erede | rischia inasprimento della condanna

La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per il capo di Samsung : La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto capo di Samsung Group, una delle più grandi società di tecnologia al mondo. Nell’agosto del 2017 Lee era stato condannato

Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds : Nuovo importante aggiornamento software per le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds: il firmware R170XXU0ASH2 porta una maggiore stabilità della connessione Bluetooth. L'articolo Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone : Samsung presenterà, lunedì 12 agosto, un nuovo sensore ISOCELL che potrebbe essere quello utilizzato su Galaxy S11, in arrivo nel 2020. L'articolo Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Watch Active2 : un nuovo ed elegante smartwatch di Samsung : Da Samsung arriva uno smartWatch con un design raffinato ed elegante, display AMOLED e cinturino anche in pelle

Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 10! S Pen intelligente - fotocamera professionale : Samsung ha da poco Presentato la nuova famiglia dedicata al Galaxy Note10, associando un design elegante ed un S Pen completamente rivista, più intelligente e prestazioni senza confronti. Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL : ecco le feature del nuovo tablet economico : Dal database di Google Play Console arriva la conferma che Samsung si prepara a lanciare un nuovo tablet Android: si tratta di Samsung Galaxy Tab A3 XL L'articolo Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL: ecco le feature del nuovo tablet economico proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A70 aggiunge la Modalità notte e altre migliorie con il nuovo aggiornamento : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A70, con il quale vengono introdotte alcune novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A70 aggiunge la Modalità notte e altre migliorie con il nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo in bella vista il Samsung Galaxy Fold : pre-registrazione in Italia ancora attiva : L'avvento del Samsung Galaxy Fold è dietro l'angolo: come ulteriore conferma, il pieghevole appare ripetutamente in ambienti pubblici, anticipando dunque il relativo lancio commerciale. L'ultimo avvistamento del Samsung Galaxy Fold è avvenuto in India, più esattamente a Lucknow. Il pieghevole, come visibile anche nella foto di chiusura articolo pubblicata da SamMobile, era nelle mani di HC Hong, presidente di Samsung Southwest Asia. Durante ...

Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica : Dopo aver scoperto quando arriverà sul mercato Samsung Galaxy Fold, nella sua forma aggiornata, scopriamo quale sarà la principale novità a livello estetico. L'articolo Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica proviene da TuttoAndroid.