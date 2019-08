Salvini | Il 19 10 in piazza contro il governo | ci sarà l' orgoglio italiano

Conte bis : Salvini chiama la piazza e annuncia che non parteciperà alle consultazioni : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dimissionario, ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo Governo e ha iniziato le consultazioni. L'ormai ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini però ha dichiarato che non intende prendervi parte e ha annunciato via social una giornata di manifestazione nazionale. La data scelta è sabato 19 ottobre. Il nuovo governo Conte Il Segretario ...

Il discorso di Conte e la piazza invocata da Salvini : La passione gli sgorga naturale ma non è il momento di ironizzare. Quindi a cena brindate a Conte: Non super originale, una variante del Tremonti che diceva "non metteremo le mani nelle tasche degli italiani". Qui le mani si mettono, ma a fin di bene. Il Nuovo Umanesimo è troppo anche per lo

Conte ha iniziato i colloqui - LIVE VIDEO | La Borsa vola | Salvini : noi in piazza : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

LIVE - Conte ha iniziato i colloqui | La Borsa vola | Salvini : noi in piazza : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Matteo Salvini scende in piazza il 19 ottobre contro i grillodem : Matteo Salvini non si sente “sconfitto” dopo l’imminente nascita del governo giallorosso. “Facciamo una sana opposizione per qualche mese poi

Nuovo governo - Salvini chiama la piazza : "Manifestazione il 19 ottobre" : La reazione di Matteo Salvini dopo l'incarico a Giuseppe Conte. Il leader della Lega inaugura la nuova stagione...

Salvini chiama la piazza contro il Conte bis : “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” : Pontida il 14-15 settembre, i gazebo il 21 e 22 settembre, ma soprattutto una mobilitazione nazionale il 19 ottobre. Matteo Salvini, nella consueta diretta su Facebook, organizza la road map del dissenso al Conte bis, chiamando a raccolta i militanti della Lega. “Segnatevelo, sarà la giornata dell’orgoglio” dice. L'articolo Salvini chiama la piazza contro il Conte bis: “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” proviene da ...

Salvini : "Il loro collante è l'odio per me e per la Lega" | Meloni : "In piazza se nascerà il governo" : Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Il ministro dell'Interno: "Diremo a Mattarella di mettere fine a questa vergogna".

Salvini : "Il loro collante è l'odio per me e per la Lega" | Meloni : "In piazza se dovesse nascere il governo" : Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Il ministro dell'Interno: "Diremo a Mattarella di mettere fine a questa vergogna".

La solitudine di Salvini - spiazzato anche da Trump : anche tra i suoi non mancano sottotraccia le critiche per quella che è stata bollata come una strategia suicida: la rottura del governo gialloverde, senza la certezza di avere alle spalle il paracadute e cioè le urne per capitalizzare il consenso ottenuto alle europee

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Al Viminale - in piazza e sui social. Salvini di lotta contro il "mostro" M5S/Pd : Il governo è finito, ma Matteo Salvini continua ad andare al Viminale come se nulla fosse. Porta in piazza Montecitorio la delegazione dei deputati leghisti davanti alla telecamere per mostrare compattezza e chiedere elezioni subito. Per non parlare dell’attivismo sui social dove attacca nell’ordine: Elisabetta Trenta, Giuseppe Conte e Romano Prodi. Un Salvini che resta ben saldo al ministero dell’Interno, ma prepara ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. Conte al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-