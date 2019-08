Salvini chiama la piazza contro il Conte bis | “Manifestazione nazionale il 19 ottobre”

VIOLENTA FIGLIA DI 2 ANNI E VENDE IL VIDEO/ Salvini "Non chiamatelo padre ma verme" : VIOLENTA FIGLIA di 2 ANNI poi VENDE il VIDEO ad una rete di pedofili. Duro il commento del ministro Salvini: "Non è un padre ma un verme"

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. Appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Salvini : la via maestra è il voto (ma richiama il M5s per un nuovo accordo) | Da Zingaretti 3 condizioni : nel Pd è scontro : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Open Arms - Saviano chiama Salvini bandito - Fusaro : 'Così parlò con il cappello da giullare' : Il caso della Ong Open Arms è stato il pretesto per un altro botta e risposta tra Roberto Saviano e Diego Fusaro, che hanno affidato le proprie riflessioni sulla faccenda ai social network. Tra i due non sembra esserci una particolare simpatia, così come tra l'autore di Gomorra e il Ministro dell'Interno, controbilanciata dallo scarso feeling che il filosofo pare avere per Saviano. Lo scambio di "complimenti" nasce dall'ennesimo caso che ha al ...

Senato - Casellati chiama più volte Salvini "Presidente" : Curioso errore della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi durante e dopo l'intervento in aula del Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è rivolto a lui più volte con l'appellativo di "presidente" ed ha reiterato l'errore anche quando dai banchi del Partito Democratico le è stato fatto notare che ad oggi Matteo Salvini non è presidente di nulla.Matteo Salvini è tante cose: Ministro dell'interno, Segretario federale ...

Emanuele Filiberto prende in giro Salvini : "Milioni di italiani mi chiamano : che facciamo?" : Emanuele Filiberto di Savoia, sulla falsa riga di un post del leghista Salvini condiviso su Facebook, accenna infatti a “milioni di messaggi” a lui indirizzati, da parte di “italiani stufi” e preoccupati per il futuro dell’Italia.“Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che ...

Il bluff estremo di Salvini contro “l’inciucio” chiama in causa il Colle : Roma. Alla buvette del Senato, Roberto Calderoli, con l’aria di chi non nega di averla combinata grossa, ordina un bicchiere di vino bianco, e poi si concede alle domande di chi lo assedia. “Allora”, esordisce, “se si approva la riforma in via definitiva alla Camera il 19 agosto, diverrà a tutti gli

Senato - Casellati si rivolge a Salvini e lo chiama più volte “presidente” - ma nessuno sa perché : Durante la discussione in Senato sul calendario della crisi di governo, la presidente dell’Aula Maria Elisabetta Casellati si rivolge a Matteo Salvini chiamandolo più volte “presidente”. Eppure il leader leghista, seppur ricopra molte cariche, non è presidente di nulla: al momento è vicepresidente del Consiglio, ministro dell’Interno e segretario della Lega. Casellati chiama “presidente” anche Marcucci, che ...

Luigi Di Maio - bomba di fango sfuggita davanti ai parlamentari M5s : "Salvini? Lo chiamano capitano ma..." : "Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio". Luigi Di Maio, in assemblea congiunta con i parlamentari del M5s, avrebbe arringato così i grillini secondo i primi retroscena. Leggi anche: "Far cadere il governo non è facile". Senaldi, si mette male: perché Salvini or

Briatore strizza l'occhio a Salvini : 'Se mi chiama direi si a certe condizioni' : La situazione politica italiana è in divenire dopo che Matteo Salvini si è chiamato fuori dalla maggioranza che reggeva il governo gialloverde, adesso punta a nuove elezioni che possano portarlo a diventare premier. Tra coloro i quali, da tempo, hanno manifestato stima nei confronti del leader della Lega c'è sempre stato Flavio Briatore, il quale, intervistato da Il Foglio, non ha negato che, qualora ricevesse una chiamata dal numero uno del ...

Flavio Briatore - l'annuncio al Foglio : 'Se Salvini mi chiama al Governo potrei dire di sì' : Nei giorni convulsi della crisi di Governo voluta dal vice presidente del consiglio, Matteo Salvini, al fine di portare il Paese ad elezioni anticipate, Flavio Briatore annuncia in un'intervista concessa al Foglio l'intenzione, a determinate condizioni, di appoggiare il segretario della Lega nell'eventualità che il suo progetto politico possa avverarsi. In una lunga chiacchierata con la collega Annalisa Chirico, il popolare imprenditore ed ex ...

Flavio Briatore : “Matteo Salvini bravo comunicatore - se mi chiamasse al Governo potrei dire di sì” : Tra gli imprenditori più noti nel panorama italiano c'è sicuramente Flavio Briatore. L'ex team manager della Formula 1, in un'intervista alla testata "Il Foglio", ha dichiarato di sentirsi pronto ad entrare in politica, anche con un proprio partito (il "Movimento del Fare"), e si è detto anche disposto ad aiutare Matteo Salvini, nel caso in cui dovesse chiamarlo al Governo.Continua a leggere