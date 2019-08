Salvataggio da film a Ponte Milvio | tenta di gettarsi ma viene afferrato al volo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma –tivo di suicidio ieri sera intorno alle 19 a, dove un 25enne ha cercato di buttarsi dal parapetto ma e’ stato salvato in extremis da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Una scena da, nella quale i Carabinieri hanno miracolosamente recuperato il giovane, afferrandolo quando ormai si era lanciato, alla presenza anche di diverse persone che avevano dato l’allarme al 112. Il ragazzo, originario di Cori (LT), ancora in pericolo hato di divincolarsi dalla presa dei Carabinieri che gli avevano salvato la vita ma e’ stato definitivamente recuperato e messo in sicurezza. Alla base del gesto ci sarebbero problemi economici e sentimentali. Il 25enne e’ stato affidato alle cure del 118 e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. L'articolodadima...

