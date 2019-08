Rugby – L’Italrugby sfida la Francia nel terzo test match in vista dei Mondiali | le

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia delladell’Italcontro lavalida per ilindeidi Giappone Un cielo grigio e una temperatura di 25 gradi hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stade de France di Parigi, stadio che ospiterà ildell’Italia contro i padroni di casa della– in preparazione dellaWorld Cup in Giappone – in calendario domani sera alle 21.10 con diretta su Rai Sport. “Domani sera contro laabbiamo un’altra importante occasione per preparare laWorld Cup – ha dichiarato Sergio Parisse al termine del consueto allenamento di rifinitura – contro una squadra di livello internazionale che è abituata a calcare grandi palcoscenici. Per me giocare a Parigi è un po’ come giocare in casa. Siamo molto concentrati e vogliosi di fare una grande ...

