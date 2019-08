Rimborsopoli Piemonte | il presidente Alberto Cirio e altri 27 ex consiglieri regionali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’attualedella Regione, è tra i 28 archiviati della ‘bis’, il procedimento per i rimborsi ottenuti da una cinquantina di extra il 2008 e il 2010, aperta nel 2018. Il gup di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore Giovanni Caspani per 28 ex. Per18 indagati è stata fissata al 28 ottobre l’udienza preliminare. Gli alloradel, sia della maggioranza che dell’opposizione e alcuni dei quali sono diventati parlamentari, avevano ricevuto gli inviti a comparire inviati dalla procura di Torino nel giugno dello scorso anno. Secondo l’accusa, durante i due anni in amministrazione, avevano ottenuto rimborsi illeciti per quasi 3,3 milioni di euro ed erano quindi finiti sotto indagini per peculato. Quello aperto ...

