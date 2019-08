Restrizioni nelle indicazioni terapeutiche del farmaco Mitomycin C 40 mg | può avere

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) A seguito dell’osservazione dell’aumento di particelle sub-visibili nel prodotto durante la conservazione, sono state modificate lee la via di somministrazione del prodotto medicinaleC 40 mg polvere per soluzione iniettabile. L’indicazione terapeutica del prodotto medicinaleC 40 mg è stata pertanto limitata al solo trattamento di tumori superficiali della vescica. La denominazione del prodotto è stata modificata in “C 40 mg, polvere per soluzione endovescicale” per riflettere la restrizione nella via di somministrazione alla sola via endovescicale. Il prodotto medicinaleC 40 mg, polvere per soluzione endovescicale non deve essere somministrato in alcuna altra via di somministrazione. La posologia approvata relativa alla somministrazione endovescicale non è stata modificata. Lee le vie ...

arwine94 : @AilikHeda_ Elimina dagli amici, nascondile i post semplicemente, o mettila nelle restrizioni - ambrosimirko44 : Quelli del #cdx fanno tenerezza. Prima il decreto sicurezza-bis che comporta restrizioni nelle #manifestazioni, poi… -