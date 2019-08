Renzi gongola | Oggi Salvini esce politicamente di scena È realtà quello che

Fonte : blogo

(Di giovedì 29 agosto 2019) Anche se il governo giallo-rosso non è ancora pronto, Matteogiàsu Facebook nel giorno in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di verificare la possibilità di creare un nuovo esecutivo con M5S, di cui ora si considera il principale rappresentante politico, PD e probabilmente altre forze come Liberi e Uguali., da molti considerato il vero artefice, il deus ex machina di questo nuovo governo PD-M5S, anche se non ne farà assolutamente parte, stamane ha commentato sui social:"Guardiamo i fatti. All’inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell’Interno, che usava linguaggio di odio contro il diverso, che chiedeva pieni poteri, che isolava l’Italia nei tavoli internazionali, che non chiariva il rapporto con la Russia, che teneva in ostaggio donne e bambini su malmessi carrozzoni del mare ...

