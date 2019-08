Reggina | delirio per la presentazione di Denis FOTO e VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Giornata importante per la, è stato presentato in grande stile l’attaccante German, tanti tifosi presenti in Curva Sud. La parola ad inizio conferenza, è stata prese dal presidente Gallo, il quale ha dichiarato: “abbiamo portato a Reggio un calciatore di primissimo livello, che ha giocato con Messi ed Higuain. Laè sempre stata associata a grandi calciatori come Cozza, Amoruso e Pirlo, adesso ci sarà anche, mi fa piacere averlo portato io“. Parola poi al centravanti argentino: “ho visto una squadra carica, sono pronto a giocare, pronto a dare tutto per la maglia della. Sono consapevole ed abituato ad avere la responsabilità di fare gol, anche nell’ultimo periodo all’Universitario ho segnato come mi chiedevano, sono preparato a questo, devo abituarmi al clima in questo periodo. Conosco già la categoria per aver giocato a Cesena, non mi fa ...

