Raz Degan | All' Isola dei Famosi per soldi

Paola Barale/ Raz Degan e quelle dinamiche nei reality che... : Paola Barale in replica Maurizio Costanzo Show: noto personaggio televisivo è tornata in scena dopo un lungo periodo di assenza anche grazie all'ex compagno Raz Degan.

Paola Barale : "Non volevo finisse la storia con Raz Degan. Figli? Non ne sento la necessità" : Paola Barale si racconta a Non Disturbare e parla apertamente della sua lunga storia con Raz Degan: “Il momento più difficile sicuramente è stato quando è finita la mia ultima relazione. E’ stata una cosa che non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo è difficile, è un atto di maturità e di grande amore per tutti, se ami una persona la rispetti”.La showgirl non rimpiange la mancata maternità. “Non ho questa necessità, devo ...

Paola Barale torna in tv e si sfoga su Raz Degan : “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”. Parole di Paola Barale che è tornata in tv ospite del programma Non disturbare, condotto da Paola Perego nella tarda sera di RaiUno. A chi si riferisce? Ovviamente al suo ex compagno, Raz Degan che ammette di aver amato molto: “Mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire ...