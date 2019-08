Quota 100 | incerto il futuro della misura | possibili nuovi esodati

Pensioni anticipate : senza Quota 100 e Q41 dal 2022 si dovrà attendere uscita a 67 anni : Eliminare la pensione anticipata a quota 100, o rimodularla dandone validità fino a tutto il 2020, comporterebbe l'allontanamento dall'uscita da lavoro di molti contribuenti, costretti ad attendere la pensione di vecchiaia. Ma lo stesso scenario si presenterebbe anche se non venisse superata la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero dal momento che la quota 100, come misura sperimentale, ha una durata limitata al 2021: un lavoratore di 62 anni, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Cazzola attacca Durigon e la Lega : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Cazzola attacca Durigon e la Lega Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i punzecchiamenti alle misure attuate dal governo Lega-M5S, tra cui Quota 100. Sulle pagine di StartMag Giuliano Cazzola attacca il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon. Con la crisi di governo esplosa e un nuovo esecutivo pronto ad avviare nuove attività, è guerra tra Movimento 5 Stelle e Lega, con gli ...

Quota 100 - medici di famiglia in fuga dalla Campania : chiudono 300 ambulatori : La medicina di base è in crisi, il medico di famiglia (che in realtà di base non è in quanto formato con un corso specifico in medicina generale assimilato a...

Pensioni : con l'accordo di governo PD-5S - occhi puntati su Q100 - Quota 41 e opzione donna : Sono ore decisive per la formazione del governo giallo-rosso e per gli inevitabili riverberi sul delicato tema della riforma previdenziale. A meno di un anno dall'introduzione delle nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100, il cantiere Pensionistico potrebbe infatti trovarsi davanti ad una nuova rivoluzione, con un possibile dietrofront sul principale meccanismo di flessibilità avviato dal precedente esecutivo. Un cambiamento di paradigma ...

Pensioni - la Quota 100 che verrà : si ipotizzano due strade - revisione o abolizione : Il nascente Governo Pd - M5S è chiamato a trovare una soluzione in tempi rapidi per scongiurare l'aumento dell'Iva. Gli occhi degli addetti ai lavori sono già puntati sulla Legge di Bilancio per il 2020, attraverso la quale dovranno essere reperite le risorse necessarie. Secondo Il Sole 24 Ore, un ruolo fondamentale potrebbe essere giocato da Quota 100, misura simbolo del governo gialloverde e in particolare della Lega Nord. Al momento le ...

Pensioni - smantellare Quota 100 : il primo obiettivo del governo di Pd-M5s. Incubo Fornero : chi rischia ora : primo punto nel programma del governo di Pd e M5s? smantellare Quota 100 e la riforma delle Pensioni di Matteo Salvini. E l'ombra di un nuovo scandalo esodati, memoria di quanto accaduto con la ministra di Monti Elsa Fornero tra 2011 e 2012, grava ancora sui lavoratori italiani. Leggi anche: Gradit

Pensioni flessibili 2020 : Quota 100 verso un ripensamento : Si fanno sempre più concrete le ipotesi per un ampio ripensamento delle Pensioni anticipate tramite Quota 100, in favore della proroga di altre misure considerate maggiormente inclusive dagli esponenti del PD e del M5S. Negli ultimi giorni le strette trattative tra le due formazioni hanno toccato ovviamente anche il capitolo della riforma previdenziale, essendo uno dei punti chiave non solo nei rispettivi programmi politici ma anche all'interno ...

Pensioni ultima ora : smontaggio Quota 100 M5S-Pd - l’ipotesi di cambio : Pensioni ultima ora: smontaggio Quota 100 M5S-Pd, l’ipotesi di cambio Pensioni ultima ora: al termine della seconda giornata del secondo giro di consultazioni emergeranno elementi chiari sul reale margine per la nascita di un governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico. Le trattative in corso sembrano andare proprio nella direzione di un nuovo esecutivo sostenuto e formato dai 5 Stelle e dalle forze di centrosinistra: oltre al Pd dovrebbe ...

Pensioni : 5 Stelle e Pd discutono sulla Legge di Stabilità - nel mirino anche Quota 100 : Sono ore decisive quelle che stanno trascorrendo e che potrebbero portare alla formazione di un Governo giallo-rosso sotto la guida di una nuova alleanza targata PD-M5S. Stando a quanto affermato dall'agenzia di stampa "Ansa", resta ancora da chiarire il ruolo del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e il voto sulla piattaforma Rousseau. Intanto, si discute anche della prossima Legge di Stabilità e sulle misure da adottare per il futuro degli ...

Quota 100 - accelera il piano per smontarla tutelando gli esodati : ROMA In questi giorni di trattative serrate tra M5S e Pd si sta facendo sempre più strada l?ipotesi di sottoporre Quota 100 a un restyling. Democrat e Cinquestelle stanno ragionando in...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 M5S-Pd - ecco i conti dell’esecutivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 M5S-Pd, ecco i conti dell’esecutivo Un nuovo esecutivo M5S-Pd trascina immediatamente il pensiero a come potrebbe essere la nuova Legge di Bilancio. L’obiettivo sarà rimettere a posto i conti, ma soprattutto scongiurare l’aumento dell’Iva. Inoltre non è da escludere una controriforma Pensioni che vada a intaccare Quota 100. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano proprio queste previsioni, ma le ultime ...

Pensioni - Quota 100 a rischio : possibile addio dal 2021 : Si rincorrono le indiscrezioni che vedono quota 100 a rischio, a neanche un anno dall'ingresso nel sistema Pensioni del nuovo strumento previdenziale voluto fortemente dalla Lega Nord. Questa mattina Francesco Bisozzi, giornalista del Messaggero, ha fatto il punto della situazione, sottolineando come l'ipotesi di una modifica a quota 100 si stia facendo sempre più largo durante le frenetiche trattative tra Pd e M5S per la nascita del nuovo ...

Pensioni : ipotesi rimodulazione Quota 100 e sperimentazione uscite anticipate dai 63 anni : Arrivano le prime ipotesi di superamento o di rimodulazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nell'eventualità di un nuovo Governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Con l'obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'Iva, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nei giorni scorsi si sarebbero avuti già i primi tavoli tecnici tra il M5S e il Pd in vista della Manovra 2020: tra le ipotesi, oltre ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza : che fine fanno nel 2020? : Quota 100 e reddito di cittadinanza: che fine fanno nel 2020? Alla luce della crisi di governo, che ha visto il premier Giuseppe Conte rassegnare ufficialmente le dimissioni dalla carica politica, si è aperta una instabilità politica senza precedenti. Chiaramente la decisione del primo ministro, spinto dalla mozione di sfiducia del ministro dell’Interno, nonché capogruppo di Lega, Matteo Salvini, produrrà indirettamente effetti sulle misure ...