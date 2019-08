Quota 100 | dl sicurezza | flat-tax e Rdc probabili nell' agenda del nuovo Governo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ancora dubbi sulla famigerata100 fortemente voluta dalla Lega visto che, in caso di formazione di ungiallo-rosso, la misura potrebbe essere modificata. L'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica con 38 anni di contribuzione, infatti, è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e a preoccupare migliaia di italiani è la possibilità che un eventualegiallo-rosso potrebbe mettere le mani sulla riforma pensionistica entrata in vigore quest'anno per rimpiazzarla con un'altra misura in materia previdenziale come l'ipotesi di un rafforzamento dell'Ape Sociale. Tuttavia, stando a quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", il cosiddetto reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle non dovrebbe essere messo in discussione anche se potrebbe essere rivisto in alcuni aspetti tecnici riguardanti l'estensione della platea dei potenziali ...

borghi_claudio : @DTPNAB Caro signore, sono stato chiuso più di un mese fra pirelloni e montecitori a parlare solo ed esclusivamente… - CarloCalenda : È martedì. Iniziano le consultazioni e noi stiamo prendendo da giorni schiaffi da #DiMaio e soci. C’è un democratic… - ricpuglisi : Quota 100 è stata largamente rifiutata dai cittadini stessi. E la staffetta generazionale è una VACCATA FOTONICA -