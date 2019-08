Quanti anni hanno le tue ovaie?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Lo stile di vita è importante #1Lo stile di vita è importante #2Lo stile di vita è importante #3Prendere la pillola non nuoce alla fertilitàLa spirale intrauterina è uno dei contraccettivi più efficaciI contraccettivi ormonali non proteggono contro le malattie sessualmente trasmissibili'Provare' potrebbe non significare riuscirciNon datevi immediatamente la colpaLo stile di vita è importante anche per luiAvere consapevolezza della propria fertilità è importante«Sono ancora giovane, ho ancora molto tempo per fare un figlio». Quante di noipronunciato questa frase? E se così non fosse? Per esempio, sapevate che l’età ovarica non corrisponde sempre a quella anagrafica? Oggi, analizzando un semplice ormone, è possibile valutare quante chance di concepire restano ed eventualmente arginare o contrastare problemi di fertilità per tempo. Si tratta dell’ormone antimulleriano, ...

sharytextm2 : RT @FrancescoC15: Votare è un diritto e un dovere civico, ma non in Italia. La sinistra toglie agli italiani i diritti principali! Non impo… - BaioniNazzareno : RT @FrancescoC15: Votare è un diritto e un dovere civico, ma non in Italia. La sinistra toglie agli italiani i diritti principali! Non impo… - Dystar924 : 'TDM e uno, e due... Ha ancora le iniziali e fuma durante le riprese?! Quanti anni? Sua madre portava la 38. E Vene… -