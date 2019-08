Possiamo salvare il mondo senza smettere di mangiare carne?

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) (foto: Mark Reinstein/Corbis via Getty Images) Che importa se per una bistecca bruciamo l’Amazzonia? Se per far spazio ai pascoli e ai campi di soia coltivati per nutrire gli animali da macello bisogna abbattere la foresta? Che importa se per colpa degli alberi tagliati si accumula altra CO2 in atmosfera? E se il metano eruttato, scoreggiato e cacato da vacche, pecore e capre darà man forte agli altri gas serra nel friggere la Terra? Nel 2018 le emissioni sono state più elevate che mai, perché in fondo non ce ne importa nulla. E se niente importa, perché rovinarci la cena rinunciando alla bistecca, pur sapendo che non potremoil pianetaridurre i nostri consumi die latticini? È di questo che parlail, prima di cena (Guanda), l’ultimo sorprendente saggio di Jonathan Safran Foer, autore dei fortunati romanzi Ogni cosa è illuminata (2002) e ...

