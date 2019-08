Poggioreale | i familiari colloquiano irregolarmente con i detenuti attraverso una

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Sul Corriere del Mezzogiorno la denuncia dei residenti nei condomini limitrofi al carcere di. Ideiparlano con i propri congiunti dietro le sbarre dalla strada,le finestre. Cosa che, ovviamente, aggira il divieto di comunicare con ise non nelle ore di colloquio regolamentari. Via33 Il tutto avviene nello spazio condominiale di un palazzo che si trova di fronte al carcere, al civico numero 33 di via. E’ su questo spazio che affaccia al finestrella in questione, utilizzata per i “colloqui”, facente capo, pare, all’infermeria del carcere. Nello stabile “incriminato” abitano oltre 100 famiglie. Ci sono parcheggi e spazi in comune. Entrando nella zona riservata alle auto del parco privato, i congiunti deisalgono sul muretto che delimita la proprietà e dialogano con i ...

cronista73 : Poggioreale, colloqui non autorizzati tra detenuti (alla finestra) e familiari - Notiziedi_it : Poggioreale, colloqui non autorizzati tra detenuti (alla finestra) e familiari - cronista73 : Poggioreale, colloqui non autorizzati tra detenuti (alla finestra) e familiari -