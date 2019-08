Picerno Bisceglie | risultato live 0-0 | streaming video tv | si comincia!

DIRETTA Picerno BISCEGLIE/ Streaming video tv : i precedenti sono appena quattro : DIRETTA PICERNO BISCEGLIE : info Streaming video e tv per il match del girone M della Coppa Italia Serie C, oggi 29 agosto 2019. appena quattro precedenti .

Diretta Picerno-Bisceglie Coppa Italia - al Viviani il primo atto : Giacomarro sfida Vanoli : Esordio in Coppa Italia Serie C per il Bisceglie, che fa visita al neo promosso Picerno: la sfida di scena sul neutro del Viviani di Potenza, a causa della indisponibilità dell'impianto sportivo della società lucana (il "Donato Curcio). La formazione di mister Vanoli è reduce dal successo di Vibo Valentia nel match che ha aperto il campionato di Serie C: la gara, disputatasi al Luigi Razza a causa dell'indisponibilità del Marco Lorenzon, ha ...