Piano rifiuti | la rivolta di Pascarola | «Qui già compiuti troppi disastri»

Rifiuti - fallito il Piano per Roma. La Regione : emergenza fino al 2020 : Serve una nuova manovra di salvataggio per evitare che Roma risprofondi nelle secche della crisi dei Rifiuti: la Regione Lazio è pronta a prolungare l?ordinanza con misure straordinarie...

Emergenza rifiuti in Campania - ok unanime al Piano della Regione : Si è conclusa in modo unanime la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Campania, con la partecipazione della città Metropolitana di Napoli delle province e delle rispettive...

Emergenza rifiuti in Campania - sul Piano anti-crisi fioccano altri no : Spirano venti di guerra sul summit che si svolgerà oggi alle 11.30 nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Ieri a Benevento è stato convocato d'urgenza il...

Emergenza rifiuti - ecco il Piano anti-crisi : spazzatura trasferita anche al Nord : anche A2A scende in campo per tentare di evitare che i rifiuti restino in strada. La società gestisce il termovalorizzatore di Acerra che resterà fermo dal primo settembre al 12 ottobre...

Emergenza rifiuti in Campania - Piano anti-crisi nel caos : rispunta Marigliano : Tra dieci giorni la Sapna dovrà indicare i siti di stoccaggio necessari alla Provincia di Napoli per non riempirsi di rifiuti quando, a partire dal 30 agosto (e fino al 12...

Rifiuti : M5S - 'governo Musumeci ridicolo - stanziano somme senza un Piano' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Come fa il governo Musumeci a stanziare nuove somme per la costruzione di impianti, quando non esiste né la riforma dei Rifiuti, né il piano regionale? Quali saranno i criteri di scelta? Come verranno usate le somme se non sappiamo nemmeno quale deve essere la dimensi

A che punto è il Piano di liberazione di Roma dai rifiuti : Una settimana dopo l'avvio di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio per fronteggiare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si protrae da alcune settimane a Roma, la situazione nelle strade della città va lentamente migliorando. Ma non mancano le zone, disseminate in tutto il perimetro urbano, soprattutto nelle periferie, dove i sacchetti della spazzatura si accumulano ancora fuori dai cassonetti. Solo negli ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : Piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Caos rifiuti - tregua per Roma : viaggi all?estero e zero discariche - il Piano punta solo all?emergenza : Centomila tonnellate di rifiuti pronte a partire via nave per tre anni. Direzione: i termovalorizzatori di Stoccolma e da ottobre, di Goteborg, in Svezia. Ma non solo: ci sono trattative a buon punto...

Rifiuti a Roma - Zingaretti : "Finalmente parte il Piano di raccolta" | Dalla Raggi appello ai cittadini : "Fate la differenziata" : Il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli errori del passato".

Si sblocca il Piano rifiuti per Roma. Raggi : "I cittadini si impegnino nella differenziata" : "Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa ...

“Al via Piano serrato per i rifiuti a Roma” : “Ogni due giorni i tecnici, della Regione e del Comune, si incontreranno per calibrare la migliore raccolta dei rifiuti“. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine dell’incontro sui rifiuti a Roma, che si è svolto al ministero con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi. Il ministro parla di un incontro dal “clima molto disteso” dove sono state individuate ...

