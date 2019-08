Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Sono passati quasima di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, ladi amicidomenica in provincia dinon si sa ancora nulla. Le ricerche sono ancora in corso, ma intanto nuovi indizi hanno portato la polizia are un presunto “bunker” del 45enne tornitore: un rifugio che l’uomo, secondo quanto riferito da alcuni amici di lui, stava costruendo in mezzo ai boschi. Sebastiani, infatti, per i suoi conoscenti aveva un’anima da “boscaiolo” con un’attitudine a “vivere in posti selvatici e inospitali”. Ma non solo. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, stanno effettuando i rilievi anche sull’auto di Sebastiani. La macchina, messa sotto sequestro, è stata infatti trovata nel cortile dell’abitazione di lui e subito affidata alle analisi del Ris di Parma. Fondamentale in queste ore ...

Cascavel47 : Piacenza, coppia scomparsa da quattro giorni: si cerca un “bunker” costruito da lui nei boschi. Sotto sequestro l’a… - infoitinterno : Coppia scomparsa da tre giorni a Piacenza: anche i sub cercano Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 47 - ecovicentino : Piacenza, coppia di amici scomparsa: si cerca il 'bunker' segreto dell'uomo - #CronacaItalia -