Pallavolo femminile | Eurovolley 2019 | stasera su Rai3 Italia vs Polonia

Europei 2019 di Pallavolo femminile in diretta sulla Rai (con Francesca Piccinini telecronista) e DAZN : Italia Al via gli Europei 2019 di pallavolo femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. 24 squadre partecipanti, 76 partite in quindici giorni, che la Rai garantirà in diretta: tutti match dell’Italia e le Final Six su Rai 2 (e anche Rai 3), mentre le altre gare troveranno spazio nella programmazione di RaiSport +, a cominciare dalle 14.00 di oggi con Belgio-Ucraina a Lodz, e in ...

Pallavolo – Tutto pronto per gli Europei 2019 : l’Italia femminile in partenza per la Polonia : Campionato Europeo 2019: le azzurre in partenza per la Polonia La nazionale italiana femminile è pronta a partire per il Campionato Europeo 2019 che si svolgerà per la prima volta in quattro nazioni: Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze di Davide Mazzanti in serata s’imbarcheranno da Milano Malpensa alla volta di Varsavia per poi trasferirsi in pullman a Lodz, sede della Pool B dove ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu vs Tijana Boskovic - scontro fra fenomeni. Le Messi e Cristiano Ronaldo della Pallavolo : Egonu e Boskovic, Boskovic ed Egonu: il nuovo dualismo per il titolo di miglior giocatrice del mondo è iniziato lo scorso anno in Giappone ed è destinato a proseguire questa stagione quando per la prima volta le due super bomber del Volley mondiale si troveranno una di fronte all’alta all’Europeo che sta per iniziare e la prossima quando il palcoscenico sarà il più importante di tutti, le Olimpiadi di Tokyo. Lo scorso anno Boskovic ...

Pallavolo - ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di Serie A2 femminile : La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico del Club Italia Crai che prenderà parte al campionato di A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata ...

Cambia l’orario di Bull 3 su Rai2 per la Pallavolo femminile - anticipazioni episodi 3 e 10 agosto : Jason e Diana si ritrovano nell'episodio di Bull 3 su Rai2 in onda stasera, sabato 3 agosto. Dato che la rete trasmetterà il torneo di Pallavolo Femminile, Belgio-Italia, per la Qualificazione alle Olimpiadi, l'appuntamento con la serie legal potrebbe slittare; l'orario cambierà di poco, e secondo la guida TV, solo per questa settimana l'episodio andrà in onda alle 23:00 anziché le 22:45. La trasmissione di Bull 3 su Rai2 proseguirà fino al 31 ...

Programmi TV di stasera - venerdì 2 agosto 2019. Su Rai2 il match preolimpico Italia-Kenya di Pallavolo femminile : Qualificazioni Tokyo 2020 Rai1, ore 21.25: Grand Tour Inizia dalla Puglia il viaggio di sera di Linea Verde con Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone. Qui le anticipazioni della prima puntata. Rai2, ore 21.05: pallavolo femminile – Italia vs Kenya Nel match valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre del ct Davide Mazzanti affrontano a Catania il Kenya. Rai3, ore 21.20: Fiore Film del 2016 di Claudio ...

Guida tv Venerdì 2 agosto - Grand Tour su Rai 1 - la Pallavolo femminile su Rai 2 : Guida tv di Venerdì 2 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Grand Tour – Puglia Rai 2 ore 21:05 Italia – Kenia Pallavolo Femminile torneo qual. olimpica Rai 3 ore 21:20 Fiore Canale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? Reloaded Rete 4 ore 21:25 Die Hard Duri a morire Italia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×13-14-15 1a Tv free (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 Tut Il destino di un faraone Tv8 ore 21:25 X ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Pallavolo - la Nazionale femminile stende la Turchia 3-2 - le azzurre pronte per il torneo di qualificazione olimpica : Le ragazze di Davide Mazzanti lunedì 29 luglio partiranno alla volta di Catania, dove dal 2 al 4 agosto si giocheranno la chance di strappare il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 Nell’ultimo test prima del torneo di qualificazione olimpica la Nazionale italiana femminile ha battuto al PalaRavizza la Turchia 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) concludendo il periodo di preparazione ad Alassio. Le ragazze di Davide Mazzanti ...

Pallavolo – L’Italia femminile ko nel secondo test match : azzurre sconfitte dalla Turchia 3-1 : Nazionale femminile di Pallavolo: la Turchia supera 3-1 le azzurre Nel secondo test match di Alassio le azzurre di Davide Mazzanti hanno ceduto 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25) alla Turchia. Di fronte a un PalaRavizza stracolmo (2500 spettatori) Chirichella e compagne non sono riuscite a ripetere la buona prova di ieri, mentre la Turchia è cresciuta. Nel primo set l’Italia si è espressa in maniera convincente, mentre nel secondo e ...

Pallavolo – L’Italia femminile sfida la Turchia in un test-match ad Alassio : Le azzurre della Pallavolo in campo ad Alassio per i test-match contro la Turchia Si disputerà domani (ore 19) il primo dei tre test-match in programma al PalaRavizza di Alassio tra Italia e Turchia. A distanza di oltre due settimane dalla Final Six di Nanchino le ragazze di Mazzanti torneranno in campo per testare il proprio stato di forma, in vista del grande appuntamento stagionale: il torneo di qualificazione olimpica, in programma a ...

Pallavolo – La Nazionale femminile in collegiale : le 16 convocate azzurre : Nazionale femminile: 16 le azzurre convocate per il collegiale d’Alassio Dopo due giorni di risposo la Nazionale italiana femminile inizierà domani l’ultimo collegiale prima della qualificazione olimpica di Catania (2-4 agosto). Le ragazze di Mazzanti si raduneranno ad Alassio, dove lavoreranno sino a venerdì 26 luglio. Durante il collegiale le vice campionesse mondiali sosterranno nella cittadina ligure tre amichevoli contro la Turchia al ...

Ko in finale della Pallavolo femminile ma il Setterosa ora sogna l?oro : Invasione totale. Il Giappone prende la scena della giornata di Universiade a Napoli e porta a casa ben 9 medaglie, un risultato che tiene il Sol Levante davanti a tutte le altre nel medagliere. I...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale - gli uomini ai quarti : Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0. Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco ...