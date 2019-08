Palermo | senza esito le ricerche del sub disperso | riprese all’alba

WTA Palermo – Kiki Bertens al secondo turno senza faticare - asfaltata la georgiana Gorgodze : La tennista olandese si impone con il punteggio di 6-0, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco, staccando il pass per il secondo turno Tutto facile per Kiki Bertens nel primo turno del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista olandese, numero 5 del ranking WTA e prima testa di serie del seeding, non lascia scampo alla georgiana ...

Via D?Amelio : Palermo ricorda Borsellino. La prima volta senza Rita. E la figlia Fiammetta se ne va : A ventisette anni dalla strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, Palermo e l'Italia ricordano Paolo Borsellino e la sua scorta. Uccisi dalla mafia in uno dei periodi...

Sicilia : Miccichè (Fi) - 'Siamo senza treno Palermo-Messina - governo imbarazzante' : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "La Lega e Matteo Salvini dicono di occuparsi più della Sicilia che del Nord e i risultati si vedono: siamo senza treno Palermo-Messina! Che governo imbarazzante". Lo dice sui social il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, commentando la n

Borderless-Sguardi senza confini : al Palazzo Steri di Palermo l'arte parla di integrazione : Sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 17.30, all'interno della Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, in piazza Marina, 61, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e del direttore del Sistema Museale di Ateneo Paolo Inglese, la nuova tappa della mostra collettiva di fotografia, pittura e scultura dal titolo ...