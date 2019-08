Orsato per Juventus-Napoli è la protervia del potere arbitrale

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) In settimana lo abbiamo scritto: per la simulazione di Mertens, è venuto giù il mondo con Rizzoli e Nicchi a media unificati a sottolineare l’errore di arbitro e Var a Firenze; a Milano, due stagioni fa, per Inter-la mancata seconda ammonizione a Pjanic (che intuì non poco sull’esito della partita e quindi dell’assegnazione dello scudetto) venne derubricata da Nicchi a errore a che può capitare. Un anno e mezzo dopo, gli arbitri italiani tornano sul luogo del delitto. E designano perpropriol’arbitro accusato di aver falsato quel duello (allora sulla panchina delc’era Sarri). È una designazione sbagliata per tanti motivi. È una designazione che definisce un arroccamento del. Se vogliamo utilizzare un termine in uso in Italia da un po’ di tempo: della casta. Una designazione a nostro ...

napolista : Orsato non turba la vigilia del Napoli. Ancelotti e i suoi certi di un ottimo arbitraggio Da Castel Volturno non a… - Marek80F : RT @RubentusStyle: Fanno di #MertensAFirenze un caso nazionale Si espongono #Nicchi e #Rizzoli Sospendono #Massa e #Valeri e ciliegina sull… - oscarvalle1984 : RT @Marco562017: Hanno appena rapinato la fiorentina in modo vergognoso e piangono per la designazione di #Orsato. I miei ciucci borbonici… -