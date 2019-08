Orban scrive una lettera a Salvini | Noi ungheresi non ti dimenticheremo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Ti consideriamo un guerriero nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. E’ un passaggio dellache il premier ungherese Viktor, come riportano i media magiari, ha inviato a Matteo.Noinonmai che sei stato il primo leader dell’Europa occidentale a contrastare l’arrivo di migranti illegali in Europa attraverso il Mediterraneo”,.“A prescindere dai futuri sviluppi politici in Italia e dal fatto che apparteniamo partiti diversi in Europa, ti consideriamo un compagno di battaglia nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e fermare l’immigrazione”, aggiunge il premier.

