Ora parla la donna con cui Chiofalo ha tradito la Fiordelisi | Ci vedevamo quando

L’Equipe : assalto del Barcellona per Neymar - ma senza soldi si parla ancOra di prestito : Riunione oggi a Parigi tra il Barcellona e il Psg per Neymar, secondo L’Equipe Una delegazione dell’FC Barcelona è arrivata questa mattina a Parigi, come annunciato dalla radio catalana RAC1 lunedì sera. Dovrebbero essere presenti per la squadra catalana, Oscar Grau (direttore generale), Eric Abidal (segretario tecnico), Javier Bordas (membro del comitato direttivo) e André Cury (rappresentante del Barça in Brasile); per il PSG, ...

La democrazia parlamentare e le maggiOranze legittime : Dopo la crisi del Governo Conte, innescata con la mozione di sfiducia presentata dalla Lega, potrebbe costituirsi un nuovo esecutivo, sostenuto da una maggioranza composta dal Movimento 5 stelle e dal Pd, che hanno ottenuto, nelle elezioni di un anno e mezzo fa, rispettivamente il 35,7% e il 18,7%, e quindi complessivamente oltre il 55% dei consensi popolari, potendo contare su un più o meno corrispondente numero di seggi.Si tratterebbe, ...

Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora parla direttamente lei : Filippo Nardi e Barbara d’Urso fidanzati? Vacanze insieme Chi ha visto le ultime storie Instagram pubblicate da Barbara d’Urso si sarà senz’altro domandato se la conduttrice di Canale 5 ha trovato l’amore. Perché scriviamo questo? Diciamo che Barbara non sta facendo una vacanza sola soletta ma è in compagnia di Eva Grimaldi, della sua compagna […] L'articolo Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora ...

Taglio parlamentari e legge elettOrale : il rischio che i big prendono tutti i seggi I numeri e le posizioni dei partiti : Con l’attuale meccanismo verrebbero favoriti i partiti più grandi. E intere regioni sarebbero rappresentate da una sola formazione. Un deputato ogni 151.000 cittadini

Governo - Di Maio un?Ora a cena con Zingaretti : tra i temi : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Brescia - Cellino parla ancOra di Balotelli. E svela una retroscena : “Quando era in Inghilterra…” : Nonostante sia ancora passato qualche giorno, e per le prime gare non possa scendere in campo, il Brescia non vede l’ora di veder giocare Mario Balotelli. Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, il presidente dei lombardi Massimo Cellino è tornato a parlare di Super Mario ai microfoni di Sky, svelando un retroscena. “Lo conoscevo da quando giocava al Liverpool e l’ho incontrato spesso a Manchester, al ...

Elena MOrali e Scintilla : provino per Temptation? Parla la modella : Elena Morali e Scintilla: provino per Temptation Island Vip? La versione della modella Poche ore fa il settimanale Spy ha Parlato delle coppie provinate per partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip e poi scartate. Tra i nomi fatti dal magazine figurano anche quelli di Elena Morali e il fidanzato Scintilla. La rivista non […] L'articolo Elena Morali e Scintilla: provino per Temptation? Parla la modella proviene da Gossip e ...

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Gessica Notaro : flirt con Oradei a Ballando? Parla l’ex concorrente : Stefano Oradei un flirt con Gessica Notaro? Finalmente arriva la verità Ultimamente si sono fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra Gessica Notaro e Stefano Oradei che le ha fatto da insegnante durante l’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Oggi è arrivata la verità e a rivelarla è stata la […] L'articolo Gessica Notaro: flirt con Oradei a Ballando? Parla l’ex concorrente proviene da Gossip e Tv.

Torino - Cairo non si demOralizza dopo la sconfitta. E parla di mercato : “Verdi? Ecco la situazione” : Una sconfitta, per certi versi inaspettata, non demoralizza il presidente del Torino Urbano Cairo, che commenta nella notte la sconfitta dei granata nell’andata del preliminare di Europa League contro gli Wolves e parla anche di mercato. “Pensiamo a domenica, al Sassuolo, poi dopo penseremo al match di ritorno con l’idea di andare in Inghilterra per fare una grande partita. Il mercato? Non è quello il problema emerso ...

Gigi Simoni - parla la moglie : “Continua a lottare - ma è ancOra in condizioni gravi” : “Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno. E’ ancora in condizioni gravi. Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento per lui, li abbiamo attaccati nella sala d’aspetto. Voglio essere sincera fino in fondo: la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare ...

Governo. Di Maio - 10 punti per il governo : «Dialogo per una nuova maggiOranza». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....