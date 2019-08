Opel Corsa | tutto quello che c' è da sapere sulla nuova generazione

Opel Corsa - In Italia con prezzi a partire da 12.300 euro : La Opel ha diffuso i listini Italiani della Corsa, che parte da 15.550 euro con motore benzina (12.300 euro se si ha un usato di almeno 10 anni da rottamare, fino al 30 settembre), da 17.550 euro con il diesel e da 29.900 con l'elettrico. Le motorizzazioni al lancio sono quattro: la famiglia dei benzina, tutti a tre cilindri, comprende un 1.2 aspirato da 75 cavalli (cambio manuale a cinque marce) e due 1.2 turbo. Il primo, da 100 cavalli, si può ...

Opel Corsa-e Rally - L'elettrica è pronta per le gare : La Opel Corsa-e Rally è la prima vettura elettrica di grande serie pensata per le gare di Rally. La cinque porte a batteria sarà svelata al Salone di Francoforte per poi debuttare nelle competizioni il prossimo anno, quando sarà dato ufficialmente il via all'Adac Opel e-Rally Cup, il primo monomarca elettrico al mondo di questo tipo riservato a vetture a batteria. Per piloti alle prime armi. Per la prima stagione di gare la Opel ha previsto di ...

Opel Corsa 2020 figlia del Gruppo PSA [ e parente stretta della 208] : Tante le novità in casa Opel dopo l’acquisizione della Casa Automobilistica tedesca da parte del Gruppo PSA. C’è un profondo rinnovamento di tutti i modelli che acquisiscono pianali e propulsori provenienti dalla Casa Transalpina, e che permettono un tangibile cambiamento di rotta, per stile e tecnica. Oggi tutto è più all’avanguardia, le varie “Crossland X”, “Grandland X”, ma anche il ...

A pochi giorni dalla presentazione della versione elettrica e delle motorizzazioni benzina e Diesel, Opel annuncia i prezzi in Italia di Nuova Corsa, più efficiente, più avanzata e più dinamica. La compatta cinque porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, offre una guida sportiva e appassionante in virtù della massa ridotta e della seduta bassa.

Opel Corsa 2019 : prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti : Opel Corsa 2019: prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti La casa della compatta a cinque porte dallo stile sportivo, ha diffuso i prezzi della Corsa 2019. Angelo Simone, direttore del Brand Opel Italia, ha dichiarato che le aspettative per la Corsa 2019, sono andate ben oltre quelle attese e che il pubblico si è dimostrato molto entusiasta ed interessato alla nuova autovettura. Sui motori poi, c’è ampia scelta. Grazie alla ...

Opel Corsa - In Italia in promozione a partire da 12.300 euro : La Opel ha ufficializzato le informazioni preliminari sulla commercializzazione della Corsa in Italia. La sesta generazione della vettura tedesca sarà disponibile a partire da 12.300 euro nella versione Edition, alla quale si affiancheranno le più ricche Elegance e GS Line. Entrando nel dettaglio, la versione di lancio, la 1.2 benzina 75 CV Edition, ha un prezzo di 15.500 euro, ma sarà in promozione fino al 30 settembre a 12.300 euro per ...

