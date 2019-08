Ocse | in II trimestre commercio G20 in calo | export -1 | 9% import -0 | 9%

Ocse - Italia a crescita zero nel secondo trimestre 2019 : rallenta il Pil : rallenta il Pil Italia no nel secondo trimestre del 2019 . secondo i dati dell' Ocse è rimasto invariato, mentre nel trimestre precedente era salito

Ocse : nel secondo trimestre pil rallenta a +0 - 5% : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Il pil nell’area dell’Ocse rallenta nel secondo trimestre e cresce dello 0,5% contro +0,6% nei primi tre mesi dell’anno. Lo rende noto l’Ocse in un comunicato. Tra i paesi del G7 la crescita del pil ha nettamente frenato nel Regno Unito (-0,2% contro +0,5% nel primo trimestre) e in Germania (-0,1% contro +0,4%).La crescita del pil ha rallentato negli Usa e in Giappone (+0,5% e +0,4% ...