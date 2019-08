Oceano Pacifico | la distesa di pomice che può salvare la barriera corallina

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Great Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefGreat Barrier ReefÈ grande come l’isola di Manhattan ladi pietragalleggiante nell’che si sta spostando verso l’Australia. A guardarla sembra una marea nera, in realtà è una marea che potrebbe portare vita. Questadi, 150 chilometri quadrati, derivante probabilmente dall’eruzione di un vulcano sottomarino vicino all’isola ...

belligoimarino : @beppe_grillo Grillo è meglio se sparisci per un po’ su qualche isola del oceano pacifico si sta bene e non pontifi… - vicgri2 : RT @limesonline: ???? ?? L'ineguagliabile centralità del Pacifico per gli Usa - vivodijuventus : RT @trovaceleno: io oggi presa male per il ciclo che mi sono messa a guardare video di baby pinguini e ad un certo punto uno è morto per il… -