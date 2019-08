Nuovo governo | Salvini chiama la piazza | Manifestazione il 19 ottobre

Reddito di cittadinanza sarà modificato dal Nuovo governo : ecco cosa cambierà : Non solo quota 100. Il Partito democratico, in vista dell'accordo di governo con i pentastellati e della prossima legge di Bilancio, oltre a puntare a un depotenziamento della misura bandiera...

Governo - il commissario Ue Oettinger : “Se cambiano i toni da Roma - fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del Nuovo esecutivo” : Il commissario europeo al bilancio uscente Günther Oettinger, tedesco e membro del partito di Angela Merkel, saluta con favore l’accordo per un nuovo Governo tra M5s e Pd e lancia un appello alla prossima Commissione che si insedierà a Bruxelles: “Se cambiano i toni da Roma, fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo italiano”. Il politico della Cdu ne ha parlato all’emittente tedesca Swr, ...

Nuovo governo - TgCom 24 appalta il racconto al Tg4. Crisi di identità per la rete all-news? : Nel lungo e complesso racconto della Crisi di governo uno sguardo particolare va rivolto alle offerte televisive. Tanti gli speciali, le edizioni straordinarie dei tg, per non parlare delle ormai mitologiche maratone di Enrico Mentana.Ci sono poi le all-news che questi appuntamenti li attendono come il pane dopo giorni di digiuno. Se Rai News ha vissuto costantemente di luce propria, con approfondimenti e collegamenti ‘esclusivi’, lo stesso ...

Governo Conte 2 - il rendimento del Btp cala a un Nuovo minimo storico : 0 - 94%. Piazza Affari in progresso del 2% : Prosegue il calo del tasso di interesse che lo Stato italiano paga agli investitori per rifinanziare il proprio debito. Nella mattinata in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un nuovo Governo e ha annunciato tra le priorità “una manovra che contrasti l’aumento dell’Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale”, il rendimento del Btp decennale è ...

Le sfide del Nuovo governo tra imprese del Nord e sviluppo sostenibile : “Il rischio di perdere il Nord”, scrive Antonio Pilati su “Il Sole24Ore” parlando delle incognite politiche d’un governo Pd-5 Stelle, orientato da valori, strategie e convenienze che appaiono diversi da quelli che ispirano gran parte dei ceti produttivi concentrati tra Lombardia, Nord Est, Piemonte ed Emilia. “Il rischio di alienarsi il Nord”, ragiona su “La Stampa” Giovanni Orsina, ...

Cosa ha detto Salvini del Nuovo governo Conte : "Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull'odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre". Cosi' Matteo Salvini su Twitter.

Governo - Conte accetta l'incarico con riserva per formare un Nuovo esecutivo PD-M5S : Dopo un veloce giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di dare l'incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, per formare un nuovo Governo che cercherà una maggioranza in Parlamento tra i banchi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Conte ha accettato l'incarico con riserva chiedendo al Capo dello Stato alcuni giorni di tempo per sciogliere la riserva e presentare a Mattarella la lista dei ...

