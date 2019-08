Non vi libererete di me In piazza il 19 ottobre Quando ho salutato al Viminale ho

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Prepariamo ad esserci a metà, a Roma”. Matteo Salvini, nel giorno in cui Mattarella ha conferito l’incarico a Conte per il suo governo bis, indice una manifestazione per il 19. “Penso a una grande giornata di orgoglio italiana”, dice il leader della Lega in diretta Facebook. “Gli italiani si stanno accorgendo del furto di democrazia di un governo che non ha la maggioranza nel Paese”, continua Salvini, che rinnova le sue critiche a Conte. Definisce il premier “il primo iscritto al Pd. Il partito che ha perso tutte le elezioni”.Sostiene che almancherà a molti: “Poliziotti e vigili del fuoco miHanno scritto ‘lei sara’ sempre il nostro ministrò. Oggi hoi dipendenti dele ho visto delle lacrime, mi hanno segnato”. Poi guarda al futuro prossimo: ...

