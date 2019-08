Non gradiscono il pranzo e dopo aver pagato lo dicono al ristoratore | a quel punto accade

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Un gruppo di spagnoli in vacanza in Albania si è recata, con il proprio furgoncino, in un ristorante per pranzare. Hanno pranzato ma non hanno gradito affatto il cibo e allora,il conto, hanno fatto presente alche il cibo mangiato non ha incontrato il loro gusto e, dunque, hanno criticato la cucina diristorante spiegando il perché di tali loro apprezzamenti. Poi sono andati via. Ail, fuori di sè perlo che aveva sentito, ha inseguito il gruppo di turisti fino al loro furgoncino con fare minaccioso e, mentre loro si sono rifugiato all’interno in cerca di un riparo, lui ha sfondato il parabrezza per aggredirli. Uno di loro ha ripreso tutta la scena con un telefonino e. successivamente, l’ha postata in rete. Il ministro del turismo albanese ha pensato ad un incontro con il gruppo di turisti spagnoli che ...

FcInterNewsit : FcIN - Dybala-Psg non decolla, lo scambio con Icardi torna in voga. Opzione last minute, entrambi gradiscono: i det… - FrancyilPunto : @DiegoFusaro Gli italiani che non gradiscono potranno sempre votare diversamente alle prossime elezioni - LauraCavPR : Adesso #5spd si spartiranno le poltrone e poi faranno un finto accordo da votare su #rousseau e se i loro seguaci n… -