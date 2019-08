Non bob ma long bob! Il nuovo hairstyle incorona J Lo regina di bellezza a Venezia

Harry Styles e Millie Bobby Brown nuova coppia? I fan Non ci stanno : Harry Styles e Millie Bobby Brown, è nata una nuova coppia? Il video incriminato e i commenti al vetriolo dei fan Sta girando un nuovo gossip in questa bollente estate 2019. Dopo la conferma dell’amore nato tra i due cantanti Shawn Mendes e Camila Cabello, ora un’altra star sta facendo discutere. Secondo la rete, ci […] L'articolo Harry Styles e Millie Bobby Brown nuova coppia? I fan non ci stanno proviene da Gossip e Tv.

Milan - Boban e Maldini Non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...

Milan - Boban cancella la suggestione Modric : “sarebbe fantastico averlo - ma Non sarà un nostro giocatore” : Il dirigente rossonero ha confermato le parole di Maldini, che qualche settimana fa aveva sottolineato come Modric non sarebbe arrivato al Milan Luka Modric non sarà un nuovo giocatore del Milan, Zvonimir Boban lo ha confermato dopo l’anticipazione di qualche settimana fa di Paolo Maldini. AFP/LaPresse Il club rossonero non può permettersi di ingaggiare il Pallone d’Oro 2018, in primis per motivi di ingaggio, considerando i ...

Milan - Boban allo scoperto - “mazzata” ai tifosi : “Modric? Non arriverà” : MODRIC Milan- Il matrimonio non si farà. Boban spegne l’entusiasmo dei tifosi del Milan e annuncia ufficialmente il “no” secco al possibile affare Modric. Il dirigente rossonero, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, ha così ammesso: “Maldini lo aveva già dichiarato venti giorni fa ma visto che si continua a parlarne e a scriverne, vorrei ripetere […] L'articolo Milan, Boban allo scoperto, ...

Modric-Milan - Boban spegne le voci : “Sarebbe fantastico - ma Non verrà” : Erano in tanti i siti web e le testate giornalistiche che – in questi giorni – ipotizzavano una trattativa in corso per portare Luka Modric al Milan. Ipotesi destinata a restare tale, visto che uno dei massimi dirigenti rossoneri, Zvone Boban, ha definitivamente messo a tacere le voci su questa suggestione di calciomercato. La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportato delle dichiarazioni di Boban su Modric: “Già venti giorni fa Maldini ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 in coppia al Comic-Con 2019 - tra lezioni di vita e serie TV : “Non siamo Clarke e Bellamy” : Eliza Taylor e Bob Morley si sono sposati in gran segreto lo scorso giugno, lasciando tutti a bocca aperta. Il 7 giugno, la coppia era uscita allo scoperto, rivelando la bella notizia, accolta dai fan di The 100 con grande gioia. Moglie e marito sono apparsi per la prima volta in pubblico nel corso della convention di Montreal, ma è solo in occasione del Comic-Con di San Diego che hanno potuto raccontare più apertamente della loro relazione, ...

L’amore di Costanza Caracciolo per Bobo Vieri : “Non potevo avere di meglio accanto a me” : In occasione del suo 46esimo compleanno, la ex Velina ha rivolto a Christian Vieri, suo marito dalla scorsa primavera e padre di sua figlia Stella, un messaggio pieno d'amore: "Starti accanto non è poi così facile, ma quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile".Continua a leggere

Tagli di capelli per l'estate : il bob - lo chigNon imperfetto e il collarbone cut : In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli: in particolare il grande protagonista sarà il bob portato anche dall'attrice Monica Bellucci. Questo hairstyle è ideale per le giornate calde e afose: di seguito le ultime proposte a riguardo. Nuove chiome Alcuni pensano che Monica Bellucci porti una parrucca, ma invece ha lanciato una nuova tendenza. La lunghezza di questa capigliatura arriva sopra le spalle ed è ideale per ...