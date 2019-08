Nessuno mette like alla foto su Snapchat | 15enne si uccide La madre | «Vietate i social

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 29 agosto 2019) Era completamente dipendente deie il non averea unal’ha spinta adrsi. Ruby Seal, 15 anni, di Cumbria in Inghilterra, era ossessionata da. La sua era diventata una vera e propria malattia che aveva messo inrme anche la sua famiglia. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di aiutarla, perché l’adolescente si è tolta la vita. La vicenda risale al 2017, ora parla la mamma. «Imedia sono stati una droga per Ruby», ha spiegato la mamma della vittima al Sun. La donna è una docente del college e ha altre 3 figlie ma non ha potuto fare nulla contro la dipendenza della sua Ruby. La ragazza era arrivata a chiudersi in se stessa, viveva solo la sua vita sui, rifiutando quella reale. Julie dice di aver provato a disattivare il wi-fi, confiscando il suo telefono e leggendo i suoi messaggi, ma non è stato ...

