Nella crisi più pazza del mondo nessuno pensa alle donne Sarà perché non ce ne sono?

AntoNella Fiordelisi e Francesco Chiofalo - è crisi : lui frequentava la sua ex : Presentiamo i protagonisti del fatto di gossip della giornata. Lui è Francesco Chiofalo, conosciuto anche come ‘Lenticchio’ dal soprannome che gli aveva dato Selvaggia Roma, sua compagna all’epoca in cui parteciparono in coppia a Temptation Island nel 2017. La storia tra i due dopo il programma non durò a lungo tanto che nel 2018 lo vediamo nelle vesti di tentatore nell’edizione 2018 dello stesso programma. A fine 2018 ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - pagelle / Nella volgare Florentia un incipit più pazzo della crisi di governo : MERET. Rieccoci qua, Ilaria carissima. La volgare Florentia che insulta Re Carlo è un incipit di campionato ancora più folle di questa pazza crisi di governo d’agosto, almeno per noi malati del Napule. E per il giovane Meret sono subito tre dolori. Sulla cabeza di Milenkovic, poi, si tuffa a papera, o quasi – 5,5 Caro Fabrizio ritrovato, sul colpo di testa di Milenkovic avrebbe potuto fare di più e meglio. Per il resto, vorrei elogiare il gol, ...

Giorgetti - Paragone e gli altri due. Nei minuti della crisi - il colloquio riservatissimo Nella stanza chiusa : Chiamateli "gli ultimi giapponesi gialloverdi", gli irriducibili del governo Lega-M5s. Nei minuti convulsi della crisi, subito dopo che Giuseppe Conte aveva di fatto chiuso a ogni speranza di sopravvivenza dell'esecutivo, retroscenisti e inviati parlamentari non possono non notare quattro senatori,

Crisi di governo - vertice M5S Nella villa di Grillo : «Salvini non è interlocutore credibile» : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Crisi Governo - vertice del M5S Nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...

Crisi di governo - vertice M5S Nella villa di Grillo in vista della settimana decisiva : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Open Arms - altri quattro sbarcati d'urgenza Nella notte. Crisi di pianto e tensione alle stelle tra i 134 rimasti a bordo : Dopo i nove migranti portati a terra ieri sera per problemi psicologici, ancora emergenza sanitaria nella notte.

Crisi - resta idea “lodo Grasso” in Senato. Sfida su calendario - si preannuncia una spaccatura Nella capigruppo : resta in campo il 'lodo Grasso' in vista del voto del Senato sulla sfiducia al premier Giuseppe Conte. L'idea e' che al momento del voto escano dall'Aula il Pd, LeU e parte di Fi, lasciando in minoranza la Lega. Sempre che non sia Conte a decidere di dimettersi, prima del voto sulla sfiducia. Sulle strategie d'Aula ci sarebbe stata anche una telefonata, non confermata, tra Pietro Grasso e il segretario Pd Nicola Zingaretti. E i partiti si ...

Perché le agenzie di rating possono giocare un ruolo importante Nella crisi : Gli occhi puntati sul verdetto di Fitch e soprattutto su quello di Moody’s a inizio settembre

Crisi di Governo - possibili elezioni Nella seconda metà di ottobre. Il premier Conte atteso in Parlamento entro il 20 agosto : Il 13, il 20 o il 27 ottobre. Sono le tre date possibili per nuove elezioni politiche. Dopo lo strappo di Matteo Salvini, ora la palla passa a Giuseppe Conte. Il premier ha due opzioni: dimettersi subito, come auspicato dal leader leghista, oppure andare in Parlamento per verificare il sostegno delle Camere. Anche in questa seconda opzione, il dibattito e il voto sull’Esecutivo potrebbero tenersi già nella settimana di Ferragosto, o al ...

La storia di Angel - curata a Torino da inspiegabili crisi muscolari - è Nella prima puntata di una nuova serie Netflix : curata in Italia una malattia unica e mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell’eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata ...