Nel golfo di Napoli lo yatch a vela più grande del mondo | 143 metri per 460 milioni di

(Di giovedì 29 agosto 2019) Si chiama Sailing Yacht A ed è un motor yacht aprogettato da Philippe Starck e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’industriale e filantropo miliardario russo Andrey Melnichenko, patrimonio stimato 16 miliardi di euro. L’imbarcazione, spettacolare, si trova in questi giorni neldi. La “A” sta per Aleksandra, il nome della moglie del miliardario. Sailing Yacht A è l’imbarcazione adi lusso piùal. Valore? 460di dollari. La nave si aggira tra Capri e Mergellina: la lunghezza, 143, e i tre maestosi alberi, rendono impossibile non notarla. Venti i passeggeri che possono essere ospitati sopra la nave, con 54 persone di equipaggio. Difficile immaginare il costo di mantenimento di una imbarcazione del genere, facile supporre che per Andrey Melnichenko non siano un problema. L'articolo Neldi ...

