Nasce il nuovo governo Conte | il premier incaricato ha accettato con riserva

Renzi se Nasce nuovo Governo non ne farò parte : "Non e' un colpo di Stato cambiare un Governo, ma aprire questa crisi e' stato un colpo di sole. Questo e' il Parlamento non il Papeete

Villa Salus - la Regione approva il passaggio di proprietà. Nasce così il nuovo San Camillo : Variazione di titolarità e aggiornamento dell’accreditamento. Con l’ok della Regione, possono dirsi di fatto concluse le operazioni per la cessione del centro Stella Maris e dell’ospedale Irccs San Camillo degli Alberoni al Lido, che passeranno dalla Fondazione Opera San Camillo alla Congregazione delle Mantellate Serve di Maria. L’IMPEGNO NEL NOME DELL’ECCELLENZA – Un cambio della guardia significativo, dopo 91 anni di attività sul ...

Mercato Napoli – Lozano - Adl paga la clausola ma Nasce un nuovo ostacolo : Mercato Napoli Lozano – Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nodi da sciogliere per l’arrivo di Hirving Lozano a Napoli sono due. Mercato Napoli Lozano – La rosea aggiunge un nuovo ostacolo nella trattativa, la moglie del messicano non gradisce il trasferimento a Napoli. Le parti stanno trattando, al calciatore è stato proposto un ingaggio da top player, oltre 4 milioni di euro. L’esterno del PSV ...

Diego Maradona jr di nuovo papà : “India Nicole Nascerà lo stesso giorno di mio padre” : Il figlio del pibe de oro rivela al settimanale Chi che la piccola dovrebbe nascere esattamente il 30 ottobre, stessa data di nascita del campione del mondo e idolo della piazza napoletana: "Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento".Continua a leggere

Nasce l’SSD Palermo - presentata la domanda d’iscrizione : le ultime sul nuovo allenatore : Nasce l’SSD Palermo, la nuova società rosanero che parteciperà ‘al campionato di Serie D della prossima stagione, nelle ultime ore Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Il club rosanero si ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo Nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo Nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Nasce l’Experience Room di Ed Sheeran a Milano per il nuovo EP No. 6 Collaborations Project : A pochi giorni dal rilascio del nuovo EP, arriva l'Experience Room di Ed Sheeran a Milano. L'Ed Quarter è quindi pronto al debutto, con apertura l'11 luglio prossimo e fino al 14, a due giorni dalla pubblicazione di No. 6 Collaborations Project. Lo spazio dedicato a Ed Sheeran sarà allestito all'interno del Mondadori Megastore di Milano, che aprirà ufficialmente l'11 luglio alle 18 con esperienze interattive musicali ma anche giorni. Per la ...