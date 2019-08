Nasce il Conte bis | il premier incaricato ha accettato con riserva

Fonte : today

(Di giovedì 29 agosto 2019) Secondo la prassi costituzionale- ricevuto da Mattarella - hal'incarico conper sondare la...

doddisalvatore : @crisi Oggi è un giorno molto triste per gli Italiani, nell'autunno del 2011 nacque il governo Monti, oggi nasce i… - ViaBaguttaCom : RT @InformaCibo: Nasce il Premio Mangiacinema Pop, al Festival goloso di Salsomaggiore. A ritirarlo saranno i registi Marco Melluso e Dieg… - danieledvpd : RT @DemocraticiE: Sta per nasce (forse) un governo di cui sappiamo poco o nulla. Sappiamo che resta #Conte. Il #Pd almeno su un punto NON C… -