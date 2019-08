Napoli su Icardi | Gazzetta | Offerta sulla scrivania di Marotta | si può sbloccare solo in

Gazzetta : il Napoli concede un altro giorno a Icardi - l’ultimo : Come anticipato ieri sera da Sky il Napoli ha deciso di aspettare ancora un giorno Mauro Icardi che però come ha confermato oggi la Gazzetta dello Sport non sembra aver cambiato idea sul suo futuro e resta saldamente ancora all’Inter, nonostante l’ultimo colloquio con Zhang. Il Napoli ha fatto la sua offerta ed ha atteso oltre ogni dubbio l’argentino che non da cenni di cedimento “Ieri le persone più vicine hanno ...

Marchetti su Icardi : “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. La situazione : Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione in merito alle trattative del Napoli per l’attacco, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Per capire se invece un ...

SKY – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...

Inter - sarebbe ancora viva l'ipotesi Napoli per Icardi : Il nome di Mauro Icardi potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nel progetto tecnico dell'Inter e il concetto gli è stato ribadito anche nell'incontro avuto martedì pomeriggio alla Pinetina con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Dopo i rifiuti alle offerte arrivate dalla Roma, dal Monaco e dall'Arsenal, restano potenzialmente in corsa per l'ex ...

L’agente di Llorente nella sede dell’Inter (quindi Icardi va al Napoli?) : Novità clamorosa sul fronte del calciomercato. L’agente di Llorente Frank Trimboli è nella sede dell’Inter. Quindi l’attaccante spagnolo potrebbe essere l’ennesima punta della squadra di Conte dopo Lukaku e Sanchez. A questo punto, vuol dire che il Napoli sta virando su un altro centravanti che potrebbe essere – con un colpo dell’ultimo minuto – proprio Mauro Icardi che fin qui ha espresso il suo diniego ...

Juventus e Napoli ad un passo da Icardi - Rabiot e i primi screzi in casa bianconera : Il ventiquattrenne centrocampista francese Adrien Rabiot vuole assolutamente esordire contro il Napoli nella prossima partita di campionato. Sia lui che la propria madre Véronique non hanno gradito l’esclusione iniziale a Parma. Ma l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha più volte ripetuto che l'inserimento dei nuovi giocatori sarà graduale. Rabiot, a suo dire, è stato sei mesi ostaggio del Psg e ad oggi essersi finalmente liberato del ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...

Nella prima partita senza Icardi - il Napoli realizza quattro gol : Mi sono reso conto stamattina, mentre bevevo il caffè, che questa è la sesta stagione della partita non guardata, fosse una serie Tv avrebbe la tenuta di Mad Man o di A Good Wife, tanto per citare un paio di titoli. Abbiamo cominciato Nella seconda stagione di Benitez, ma l’idea mi venne nel suo primo campionato, quando battemmo la Juve con i gol di Mertens e Callejón, entrambi sono ancora qua. Abbiamo fatto tutte e tre le stagioni di Sarri (al ...

Inter-Lecce - Conte : “Gap con Juve e Napoli c’è - ma non ci poniamo limiti”. Indicazioni su Icardi e sul mercato : Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani debutterà contro il Lecce a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa. Si inizia dagli obiettivi. “La rincorsa è iniziata, c’è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti. Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa ...

Juventus - Icardi avrebbe definitivamente rifiutato l'offerta del Napoli da 7 - 5 milioni : A tenere banco in questo weekend è sicuramente l'inizio della Serie A, con la Juventus che aprirà ufficialmente la stagione 2019-2020 affrontando sabato 24 agosto alle ore 18:00 il Parma al 'Tardini'. La sera invece giocherà il Napoli che andrà a Firenze, in attesa della seconda giornata, quando i bianconeri affronteranno in casa propria la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Proseguono anche le trattative di mercato e la notizia principale di ...

Il CorSport : Icardi canta Napoli e ai giornalisti parla di una nuova avventura : Icardi lancia due segnali che i tifosi del Napoli intrepretano come una scelta verso il club azzurro. Alla festa di compleanno di Lautaro Martinez, Mauro Icardi ha intonato con gli amici “‘O surdato ‘nnamurato”. E per un attimo è balenata la suggestione che abbia scelto l’azzurro, scrive il Corriere dello Sport. Non ci sono segnali concreti che vadano in questa direzione, ma domani, o al massimo lunedì, ...

Pedullà : “Llorente-Napoli slitta - c’è una speranza per Icardi” : Pedullà: “Llorente-Napoli slitta, c’è una speranza per Icardi”. Ultimi movimenti di calciomercato per gli azzurri prima della chiusura ufficiale della sessione estiva Pedullà: “Llorente-Napoli slitta, c’è una speranza per Icardi”. A poco più di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e a poche ore dal debutto in campionato, il club azzurro è ancora alla ricerca dell’ ultimo ...

Il giornalista argentino (Liberman) si corregge : “Icardi non è convinto del Napoli” : Ieri sera il giornalista argentino – volto noto della tv – aveva illuso quei tifosi del Napoli ancora speranzosi con un tweet che apriva all’arrivo di Icardi a Napoli. Questa sera, nemmeno 24 ore dopo, Liberman fa retromarcia e pubblica il seguente tweet. Icardi habría resuelto no ir a Napoli. El Ínter no lo quiere ceder a Juventus, donde aceptaría ir y él prefiere quedarse en Milán cobrando su sueldo. No está convencido de ir ...