Napoli | la storia di Antonio | «Così il mio nipotino autistico mi ha salvato dalla

Sacchi : “Il Napoli deve acquisire una mentalità vincente che vada oltre la storia del club” : Spettacolo, emozioni e divertimento in Fiorentina-Napoli. I viola hanno messo in difficoltà gli uomini di Ancelotti, aggrediti nel primo tempo con un pressing feroce e con ripartenze mozzafiato. Se il Napoli vorrà compiere il salto di qualità definitivo dovrà acquisire una mentalità vincente che vada oltre la storia di questo club. Carlo con la sua sapienza ed intelligenza dovrà dare un’organizzazione di gioco che consenta sinergie e fiducia nel ...

Il degrado delle fontane di Napoli - ecco come muore un pezzo di storia : La storia negata, calpestata, ridotta in polvere, riposta in depositi ammuffiti o ricoperta di graffiti e rifiuti. È il triste destino delle fontane monumentali napoletane, un immenso...

Cos’è questa storia dei biglietti di Juventus-Napoli vietati ai nati in Campania : Erano stati messi in vendita pochi giorni fa, suscitando molte polemiche, ma oggi la Juventus ha cambiato idea

Repubblica : Pépé - l’affare più costoso della storia del Napoli - ma non una follia : De Laurentiis ha giocato in maniera totalmente differente dalle sue solite regole per l’affare PèPè, lo sottolinea oggi la Repubblica, come aveva fatto anche ieri in radio Biasin. È proprio il presidente del Napoli, la variabile diversa in questa trattativa. Per Pépé sono pronti sul piatto 60 milioni cash più Ounas, un’operazione da 85 milioni, una cifra mai spesa dal Napoli. Dopo il summit a Dimaro si attendono le decisioni prese ...

Da Pozzuoli a Londra - storia del neurochirurgo che ha preferito la Asl di Napoli al Queen's Hospital : Per 18 anni Simona Buonamassa, napoletana del Vomero, specializzatasi con il massimo dei voti in neurochirurgia all'ateneo Federico II di Napoli, ha lavorato a Londra; prima nel Queen's Hospital come specialista associata, poi collezionando esperienze importanti al National Hospital for Neurology and Neurosurgery all'Oldchurch Hospital, al Charing Cross Hospital, specializzandosi nel trattamento dei tumori cerebrali, negli interventi a paziente ...

Napoli - vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo : «Però non si cancelli la nostra storia» : All'idea di cambiare il nome di vico Belledonne a Chiaia, intitolandolo a Luciano De Crescenzo, commercianti e residenti sono divisi. Come nei film in cui era protagonista il...

Luciano De Crescenzo - vita e storia dell'ingegnere filosofo di Napoli. FOTO : Luciano De Crescenzo, vita e storia dell'ingegnere filosofo di Napoli. FOTO Dopo aver abbandonato una carriera da dirigente d'azienda, ha intrapreso la strada della cultura: è stato scrittore, regista, attore e conduttore televisivo. Grande appassionato di filosofia, ne è stato un grande divulgatore. È morto il 18 luglio 2019 ...

Demarco : “Quella balotellata è un’umiliazione. Napoli è un’altra storia” : Un’umiliazione. Marco Demarco definisce così, sul Corriere della Sera, la scommessa di Balotelli di cui abbiamo raccontato ieri. In vacanza in penisola sorrentina, ha offerto 2mila euro a un ragazzo se si fosse buttato a mare con lo scooter. Tutti, scrive Demarco, da chi assiste ridendo alla scena a chi incita, hanno messo “sul piatto la propria dignità. E l’impressione e` che lo sappiano. Dopo aver lanciato la sfida, Balotelli piega ...