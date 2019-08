Napoli | ancora il Liverpool nel girone di Champions

Klopp sul sorteggio : “Ancora il Napoli - sarà emozionante incontrarli di nuovo - ecco il loro punto di forza” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul Napoli : “Un’ottima squadra che ...

Sarri ancora in dubbio per Juve-Napoli : spunta un’aritmia - intanto Martusciello in conferenza stampa : ancora dubbi sulla presenza o meno in panchina di Maurizio Sarri per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Lui vorrebbe esserci, ma la polmonite è da tenere sotto controllo. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, pare essere spuntata una lieve forma di aritmia. Nel frattempo, in conferenza stampa domani (ore 12) ci sarà Giovanni Martusciello, che ha già seguito la squadra a Parma. Scarica o Aggiorna l’App ...

Marchetti su Icardi : “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. La situazione : Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione Marchetti su Icardi: “Il Napoli ci spera ancora ma con con riserva”. Il collega di Sky Sport fa il punto della situazione in merito alle trattative del Napoli per l’attacco, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Per capire se invece un ...

Inter - sarebbe ancora viva l'ipotesi Napoli per Icardi : Il nome di Mauro Icardi potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nel progetto tecnico dell'Inter e il concetto gli è stato ribadito anche nell'incontro avuto martedì pomeriggio alla Pinetina con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Dopo i rifiuti alle offerte arrivate dalla Roma, dal Monaco e dall'Arsenal, restano potenzialmente in corsa per l'ex ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : Milik in dubbio - De Ligt ancora in panchina : Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a ...

Di Marzio : “Oggi incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...

CorSport : ci sono ancora possibilità che arrivi James al Napoli : La pista che conduce a James Rodriguez non è definitivamente tramontata e qualcuno ha visto nell’infortunio del colombiano una manna dal cielo per il Napoli. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport La proposta di Aurelio De Laurentiis non è mai stata «stracciata», vale finché possibile, persino per il last minute, nonostante Lozano vada ad occupare un posto tra le linee e comunque in attacco Il mercato è strano, folle e pieno di ...

Serie A - l’analisi della prima giornata : è ancora la Juve di Allegri - bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare : Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una ...

Biglietti Juventus-Napoli – Ancora una modifica - il comunicato del Ministero : Biglietti Juventus-Napoli – Il sito ufficiale del Ministero dell’Interno ha diffuso le restrizioni per il match Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto. Biglietti Juventus-Napoli – Il Ministero dell’Interno rende noto che i possessori della Fidelity Card della SSC Napoli, contrariamente a quanto precedentemente riportato nelle modalità di acquisto dei tagliandi, potranno accedere al settore ospiti dello Stadium ...

CorSport : Napoli - per Llorente ancora 48 ore di attesa : Il Corriere dello Sport racconta che sabato Giuntoli è andato a pranzo con Jesus, fratello-agente di Fernando Llorente. Il luogo scelto è stato il ristorante “al Giuggiolo” di viale Righi, a due passi da Coverciano. L’accordo con lo spagnolo è ormai raggiunto: biennale a due milioni e mezzo a stagione. Ma finché Icardi e James non saranno considerati definitivamente imprendibili la trattativa non sarà chiusa. Llorente ha accettato di aspettare. ...

Tuttosport : Campana soluzione ancora aperta per il Napoli : Il Napoli il suo mercato l’ha fatto e anche se i tifosi sembrano non essersene accorti, anche Acelotti ha promosso a pieni voti gli acquisti di De Laurentiis. Poi è vero che una punta aiuterebbe a finalizzare meglio la mole di gioco prodotta, ma fino ad oggi ogni tentativo è stato vano. Resta però nel cilindro di Giuntoli Leonardo Campana, giovane ma di grandi promesse, che potrebbe concretizzarsi secondo Tuttosport: Il ds Giuntoli ha ...

Napoli - ancora violenza in corsia : ?tre guardie giurate aggredite all'Ospedale del Mare : Tre guardie giurate sono state aggredite questa mattina all'Ospedale del Mare di Napoli: secondo quanto si è appreso da fonti dell'Asl Napoli 1, un uomo stava entrando nei reparti al...

Napoli - ancora violenza in ospedale : dottoressa picchiata al San Giovanni Bosco - l'ira del manager : Minacce di morte, pugni e calci fino a fratturare il naso a una dottoressa che stava prestando assistenza al San Giovanni Bosco. L'ennesimo caso di violenza tra le mura ospedaliere è...

Report allenamento Napoli - Milik ancora in palestra : Anche oggi Milik si è allenato in palestra, a questo punto è molto probabile che il polacco non scenderà in campo sabato a Firenze per la prima di campionato, almeno non dal primo minuto. E quindi il centravanti sarà Mertens. Questo il Report del Napoli “Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la ...