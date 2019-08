MotoGp | Test Misano – Valentino Rossi svela | “forcellone ok | il motore è per il 2020

MotoGp - quante novità in casa Yamaha nei test di Misano : Valentino Rossi e Viñales possono sorridere : In occasione della prima giornata di test a Misano, i due piloti della Yamaha hanno portato in pista parecchie novità Giornata importante per Valentino Rossi e Maverick Vinales a Misano, i due piloti della Yamaha hanno utilizzato il Day-1 dei test per provare parecchie novità portate dalla Yamaha in questa sessione per migliorare le prestazioni della M1. AFP/LaPresse In mattina i due piloti della casa di Iwata sono scesi in pista con ...

MotoGp – Conclusa la prima giornata di test a Misano : dominano le Yamaha - Rossi nella top-5 [TEMPI] : nella prima giornata dei test di Misano dominano le Yamaha, con le due Petronas di Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Terzo Marquez, quinto Rossi Cala il sipario sulla prima giornata di test a Misano, al termine della quale è Fabio Quartararo a fare la voce grossa, chiudendo davanti a tutti sia la sessione mattutina che quella pomeridiana. Il francese ferma il crono sull’1:32.996, precedendo di 23 millesimi il compagno di ...

MotoGp – Lorenzo chiude in anticipo i test di Misano : “seno molto dolore - quindi mi fermo qui” : Il pilota spagnolo ha ammesso di sentire ancora dolore alla schiena, preferendo dunque chiudere in anticipo i test di Misano Il recupero di Jorge Lorenzo dall’infortunio patito ad Assen prosegue, il maiorchino è tornato in pista a Silverstone nonostante il dolore fosse ancora intenso, causa l’infiammazione alla lesione acuita dai 20 giri della gara inglese. Alessandro La Rocca /LaPresse Nei test di Misano il pilota della Honda ...

MotoGp – Test Misano - troppo dolore per Jorge Lorenzo : il maiorchino alza bandiera bianca : Jorge Lorenzo si ferma ai Test di Misano: troppo dolore per il maiorchino della Honda dopo il Gp di Silverstone Problemi per Jorge Lorenzo: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata di Test di Misano. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca per troppo dolore. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio, Lorenzo ha deciso di essere in pista anche in queste due ...

MotoGp – Buone notizie per Dovizioso : dichiarato fit per i test di Misano - in pista nel pomeriggio : Andrea Dovizioso sarà in pista oggi pomeriggio nella prima giornata di test di Misano: il forlivevse della Ducati dichiarato fit I piloti della MotoGp sono tornati in pista a pochi giorni dal Gp della Gran Bretagna, oggi, per la prima di due importanti giornate di test sul circuito di Misano. Al termine della sessione mattutina due Yamaha si sono piazzate in testa alla classifica dei tempi, con Quartararo davanti a Valentino Rossi, ma in ...

MotoGp – Test Misano - le Yamaha davanti a tutti : i TEMPI della sessione mattutina : Quartararo davanti a tutti al termine della sessione mattutina dei Test di Misano: Marquez cade, ma senza gravi conseguenze I piloti della MotoGp sono tornati in pista: a pochi giorni dallo spettacolo di Silverstone i campioni delle due ruote si ritrovano in sella alle loro moto per due importanti giornate di Test a Misano. Terminata la sessione mattutina, sono le Yamaha a dominare in classifica, con Quartararo ,col crono di 1.33.539, ...

DIRETTA TEST MotoGp MISANO/ Orario e tempi : comincia la 1giornata! : DIRETTA TEST MOTOGP 2019 a MISANO: streaming video e tv, Orario e classifica nella prima giornata. Tra poco tutti in pista al Riviera di Rimini, 29 agosto,

LIVE MotoGp - Test Misano 2019 in DIRETTA : 29 agosto - in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso per colmare il gap da Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test 2019 riservati alla MotoGP sul circuito di Misano. Saranno due giorni di capitale importanza per team e piloti della classe regina che sfrutteranno il lavoro sulla pista romagnola per preparare le moto al finale di campionato e, anche, per provare già alcuni pezzi o accorgimenti in vista della pRossima annata come accadrà ...

LIVE Test MotoGp Misano 2019 in DIRETTA : day-1 - orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : Sarà sede della prossima tappa del Motomondiale: a Misano, dove si correrà il GP di San Marino da 13 al 15 settembre, si terrà oggi, giovedì 29 agosto, la prima di due giornate di Test della MotoGP. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e poi dopo la pausa, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, la classe regina avrà otto ore a disposizione per provare nuovi elementi e soluzioni. Non è prevista copertura tv dei Test, ...

MotoGp - la Suzuki riabbraccia Joan Mir : lo spagnolo pronto a tornare in pista per i test di Misano : Il pilota della Suzuki ha superato i problemi emersi dopo l’incidente avvenuto nei test di Brno, dunque tornerà in pista a Misano giovedì Joan Mir può finalmente tornare in sella alla sua Suzuki, lo spagnolo ha superato le conseguenze del brutto incidente avvenuto nei test collettivi di Brno, che lo hanno costretto a saltare il Gp d’Austria e quello di Silverstone. Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, Mir è tornato a ...

MotoGp - Test Misano 2019 : programma - orari e tv : Il Mondiale 2019 di MotoGP continua con il proprio incedere e Marc Marquez, secondo con un po d’amarezza a Silverstone (Gran Bretagna) nell’ultimo round, ha rafforzato la propria leadership in classifica generale: 78 le lunghezze di vantaggio, approfittando dell’incidente che ha visto coinvolti il francese Fabio Quartararo e il ducatista Andrea Dovizioso. Il colpo preso dal forlivese è stato importante ma non vi dovrebbero ...

MotoGp - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...

MotoGp 2020 - annunciate le date dei test per la prossima stagione : confermato Jerez a novembre - Malesia e Qatar in febbraio : Mentre a Silverstone sta per cominciare la qualifica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, la Dorna ha ufficializzato le date dei test in vista della stagione della MotoGP 2020. Come era già stato annunciato in precedenza, analogamente a quanto accaduto lo scorso anno, formazioni e piloti saranno impegnati subito dopo la conclusione del Motomondiale 2019 sulla pista spagnola di Jerez per due giornate di test dal 25 al 26 novembre. Nessuna ...

MotoGp – Annunciate le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 : Sono state Annunciate oggi le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 della MotoGp Mentre i piloti sono impegnati a Silverstone per il Gp della Gran Bretagna, i piani alti del Motomondiale hanno annunciato le date ufficiale dei test pre stagionali del 2020. Al termine della stagione 2019 si terrà un test di due giorni al Circuito de Jerez-Angel Nieto, il 25 e 26 novembre. Successivamente i piloti torneranno in pista per la prova di ...