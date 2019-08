MotoGp – Test Misano | troppo dolore per Jorge Lorenzo | il maiorchino alza bandiera bianca

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019)si ferma aidiper ildella Honda dopo il Gp di Silverstone Problemi per: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata didi. Ilhatoper. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio,ha deciso di essere in pista anche in queste due importanti giornate dicon la sua squadra per lavorare sodo sulle migliorie da mettere a punto per poter essere competitivo. Reduce dalla stanchezza del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna,si è però arreso nel pomeriggio a, rinunciando alla continuazione deia causa di un fastidioso, pensando a riposare e recuperare n vista della prossima gara.L'articoloper...

SkySportMotoGP : ?? Si rivede in pista @AndreaDovizioso, pronto alla visita medica dopo l'incidente di Silverstone Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ? 'Fit': @AndreaDovizioso ha passato la visita medica e scenderà in pista nei #MisanoTest della @MotoGP Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Il riscontro delle novità #Yamaha ?? testate in mattinata I dettagli ? -