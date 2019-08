MotoGp – Lorenzo chiude in anticipo i test di Misano | “seno molto dolore | quindi mi fermo

MotoGp – Test Misano - troppo dolore per Jorge Lorenzo : il maiorchino alza bandiera bianca : Jorge Lorenzo si ferma ai Test di Misano: troppo dolore per il maiorchino della Honda dopo il Gp di Silverstone Problemi per Jorge Lorenzo: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata di Test di Misano. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca per troppo dolore. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio, Lorenzo ha deciso di essere in pista anche in queste due ...

MotoGp – Zarco vicino alla Honda? Il team giapponese punta sul francese per il post-Lorenzo : Johann Zarco è sul mercato e cerca casa: dopo la decisione di dire addio alla KTM a fine stagione la Honda sembra interessata al pilota francese Johann Zarco non sta affrontando un momento facile nella sua carriera da pilota: il due volte campione del mondo di Moto2 ha deciso di salutare il suo team, la KTM, in anticipo, interrompendo la collaborazione al termine della stagione 2019. Il francese spera in un posto nella categoria regina, ma ...

MotoGp – Il ritorno di Jorge Lorenzo : “gara di sopravvivenza! Vi spiego come sta la schiena” : Jorge Lorenzo rientra dall’infortunio a Silverstone: il pilota spagnolo riesce a chiudere la gara nonostante il dolore alla schiena e analizza con lucidità la sua prova Dopo diverse settimane di stop, a causa di un brutto infortunio alle vertebre rimediato ad Assen, Jorge Lorenzo è tornato in pista a Silverstone nonostante la schiena gli dia ancora, sotto sforzo, qualche problema.Intervistato da Motorsport nel post gara, lo spagnolo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sincero ed in difficoltà a Silverstone : “è già tanto che possa fare la gara” : La sincerità di Jorge Lorenzo dopo il sabato di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: il maiorchino non si nasconde Sono andate in scena oggi le qualifiche del Gp della Gran Bretagna: Marc Marquez ha conquistato la pole, davanti a Valentino Rossi e Jack Miller. Alessandro La Rocca /LaPresse Weekend difficile per Jorge Lorenzo, tornato in sella alla sua Honda dopo il lungo stop per infortunio: “vale la pena provare? Credo di sì. È ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “La mia priorità è finire la gara senza cadute” : Si è ripresentato in condizioni piuttosto difficili, Jorge Lorenzo, in queste prove libere del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo, dopo la caduta di Assen, è tornato in pista quest’oggi a Silverstone, anche se è ben diverso il suo stato d’animo rispetto al solito. L’iberico, infatti, sta cercando non tanto la prestazione, quanto la fine della gara, poiché è chiaramente ancora in scarsa forma a causa del recupero che sta ...

MotoGp - le ammissioni di Lorenzo : “ho chiarito i rumors di mercato con il team - mi hanno detto di…” : Il pilota della Honda ha parlato della prima giornata di libere andata in scena oggi a Silverstone, soffermandosi anche sui rumors di mercato Giornata davvero complicata per Jorge Lorenzo a Silverstone, il maiorchino è tornato in pista a distanza di qualche settimana dall’infortunio subito ad Assen, che lo ha costretto a saltare ben quattro gare. Alessandro La Rocca /LaPresse Risalito in sella alla sua Honda, lo spagnolo ha chiuso ad ...

VIDEO MotoGp - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

MotoGp – Incontro Lorenzo-Honda : ecco come sono andate le cose a Silverstone : Jorge Lorenzo ha incontrato la Honda ai suoi box: nessuna scusa ma un sincero chiarimento, ecco come sono andate le cose a Silverstone Jorge Lorenzo è tornato! Il pilota maiorchino è stato protagonista ieri a Silverstone nella prima giornata del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna, dedicata alla stampa e ai tifosi. Jorge Lorenzo non si è sbilanciato troppo, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad avere forti dubbi sul suo futuro e ...

MotoGp – Nel pre-conferenza a Silverstone intensa chiacchierata tra Valentino Rossi e Lorenzo : Marquez emarginato - il web se la ride [FOTO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi ’emarginano’ Marc Marquez nel pre-conferenza di Silverstone E’ finalmente iniziato il nuovo weekend di gara della MotoGp: tra qualche ora i piloti scenderanno in pista per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna, ma già ieri sono stati protagonisti nel paddock di Silverstone tra conferenze stampa ed incontri con i fan. E’ stata una ‘scenetta’ nel pre-conferenza ad ...

MotoGp - frecciata velenosa di Marquez contro Lorenzo : fischiano le orecchie del maiorchino a Silverstone : Il pilota spagnolo ha commentato il comportamento del proprio compagno di squadra, lanciandogli una velata frecciatina L’argomento del media day del Gp di Silverstone non poteva che essere Jorge Lorenzo e il suo contatto con la Ducati, una voce uscita due settimane fa durante il week-end austriaco prima che sparisse dopo l’ufficialità del rinnovo di Jack Miller in Pramac. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulla questione è stato ...

MotoGp – Il “no” alla KTM ed i contatti Lorenzo-Ducati : “non ci sto perdendo sonno” : Jack Miller sincero a Silverstone: dal rifiuto dell’offerta della KTM ai contatti tra Lorenzo e la Ducati Dopo il caos nato attorno a Jorge Lorenzo, che sembrava aver manifestato il desiderio di interrompere la sua collaborazione con la Honda per un possibile e clamoroso ritorno in Ducati, Jack Miller ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e firmare il suo rinnovo col team Pramac. Costanza Benvenuti – ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho avuto dubbi sulla mia vita - sono contento di tornare. Rimango con Honda” : Jorge Lorenzo è pronto per tornare in pista dopo aver saltato le ultime tre gare a causa dell’infortunio subito ad Assen prima della pausa estiva. L’alfiere della Honda ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane grazie a delle voci di mercato riguardo a un avvicinamento alla Ducati ma poi lo spagnolo ha confermato che rimarrà con la scuderia spagnola fino al termine del contratto previsto per il 2021. La stagione ...

MotoGp – A Silverstone tutta la verità di Jorge Lorenzo : “se ho contattato Ducati? Posso dire che…” : Jorge Lorenzo chiarisce i rumors di mercato durante il suo stop per infortunio: la verità del maiorchino della Honda in conferenza stampa a Silverstone Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non ...

MotoGp - la Honda ‘accusa’ Lorenzo di tradimento : i vertici HRC esigono un confronto con lo spagnolo : Prima di tornare in pista, lo spagnolo dovrà spiegare ai vertici della Honda cosa ci sia stato di vero nelle indiscrezioni di un suo avvicinamento alla Ducati Sarà un fine settimana infuocato per Jorge Lorenzo a Silverstone, lo spagnolo infatti dovrà risolvere alcune importanti questioni e concentrarsi al contempo nell’ottenere un buon risultato in pista, dopo aver saltato le ultime quattro gare per infortunio. Innanzitutto, il ...