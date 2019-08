Mostra del Cinema di Venezia | Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad, terzo titolo in Concorso a76, è unada consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. Lazza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista viaggia milioni di chilometri dalla Terra verso Nettuno, più Adsi inabissa nello spazio profondo dell’oblio. Non c’è autorialità che tenga. Gray ha girato un film esangue. Precipitato con anonima rarefazione espressiva da decine di visioni fantascientifiche del passato più o meno recente, da 2001 di Kubrick al ben più riuscito – per rimanere dalle parti del Lido – First Man di Chazelle. Servito il cuore della trama ambientata in un ...

