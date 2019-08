Mostra Cinema Venezia | Sandra Milo sul red carpet col nuovo compagno Lui ha 37 anni in

Mostra del Cinema Venezia - Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di ‘Irreversible’ - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible'Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fan in delirio - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fanBrad Pitt, protagonista del film in gara alla 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ‘Ad Astra’, sbarca al Lido nel giorno della presentazione del film diretto dal James Gray. L’attore al suo arrivo si è fermato a salutare i fan che lo attendevano da tutta la mattina, senza negare autografi e selfie.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

'Ad Astra' - epopea nel cosmo - di Brad Pitt sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia : "Ad Astra", film in concorso alla 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, diretto da James Gray, in cui Brad Pitt è interprete e produttore, è tra i titoli di spicco della seconda giornata del Festival Veneziano aggiudicandosi applausi convinti da parte del pubblico fin dalle prime proiezioni del 29 agosto. Il divo americano, che si è presentato al Lido di Venezia sfoggiando uno stile particolarmente sobrio in jeans, maglietta e ...

Mostra del cinema di Venezia - un commosso Pedro Almodòvar riceve il Leone d’Oro alla Carriera : “In Italia mi sento a casa. E alla Mostra del cinema di Venezia devo la scoperta del mio cinema. Pertanto grazie a tutti voi!”. Così un commosso Pedro Almodòvar riceve il suo Leone d’Oro alla Carriera, entrando in quel che lui considera “l’olimpo del cinema”. Come da copione scritto, l’annunciato ma mai realizzato vincitore di Cannes 2019 approda a Venezia da trionfatore, di Carriera, però. Archiviate domande scomode (“è un risarcimento a ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Sandra Milo presenta il nuovo amore sul red carpet : Venezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaL’età sembra essere solo un numero per Sandra Milo, 86 anni già compiuti solo all’anagrafe. L’attrice sfila piena di grazia in un abito che sente totalmente suo, muove le mani, saluta i fotografi. E non è da sola. La musa di Fellini ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Brad Pitt dal Lido agli Oscar? : A una sera dal red carpet inaugurale, la prima grande stella della Mostra del Cinema di Venezia 2019 è lui, Brad Pitt, di ritorno al festival a 11 anni da Burn after reading e reduce dal 'rivale' Cannes, dov'era in concorso col nono film di Tarantino, che, però è tornato a casa senza premi. Con la competizione per un Leone, la più antica del Cinema e ultimamente anche la più baciata dal successo agli ...

Venezia - stasera al via la Mostra del cinema con Deneuve e Binoche : La 76esima edizione del festival di Venezia si apre con il film di Kore-eda Irokazu. Sono già al Lido Scarlett Johansson, Liv Tyler e Brad Pitt. Alla cerimonia non ci sarà Mattarella, impegnato nella crisi. Atteso Joaquim Phoenix, in gara per l’Oscar, con il suo Joker

76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia : diretta evento : Siamo giunti finalmente alla 76? edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Festival avrà inizio oggi, mercoledì 28 agosto 2019 e termineranno il 7 settembre. Per la cerimonia di apertura sono molti i personaggi attesi al Lido....Continua a leggere

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - i voti ai look delle star : Alessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniAlessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniTutto pronto in quel del Lido, a Venezia, per tagliare ufficialmente e in grande stile i nastri di partenza della 76esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Trepidante l’attesa per star, starlette, film, red carpet e feste esclusive che animeranno freneticamente i 10 giorni di festival in Laguna. In attesa del red carpet inaugurale ...

Venezia 76 - al via domani 28 agosto la Mostra del cinema con madrina la Mastronardi : Il cinema nazionale ed internazionale si prepara per approdare al Lido di Venezia. Dal 28 agosto al 7 settembre tante celebrità nazionali e mondiali sfileranno sul Lungomare Marconi, dinnanzi allo storico Palazzo del cinema, in occasione della presentazione delle pellicole in concorso. Chi saranno le star più attese sul red carpet? Sicuramente saranno Alessandra Mastronardi, l'attrice statunitense Scarlett Johansonn e la modella e attrice ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - il lifestyle d'autore : Incontri e cocktail sul fil rouge della passione Con una struttura di due piani e 200 m2 al Lido, di fronte al red carpet del festival, e una Palazzina Red Passion a Venezia, Campari racconta parallelamente alla Mostra la passione del e per il Cinema da mattino a notte fonda. La Lounge ospiterà incontri, ma anche letture e monologhi d’attore, feste. La Palazzina animerà le notti Veneziane con il sound selezionato dai suoi dj internazionali. Il ...