Morbillo | l’Oms lancia l’allerta in Europa | 90mila casi da inizio 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Inil ritorno in forza delfa paura, con quasi 90 milaregistrati dall’del, più del doppio rispetto all’anno precedente, e 37 morti. Are l’allerta sull’emergenzanel Vecchio Continente è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel suo ultimo rapporto che passa al setaccio la situazione epidemiologica in 48 Paesi europei e chiede ai governi di “intensificare le campagne di vaccinazione“. Nel resto del mondo, come già emerso dal precedente rapporto, il numero diè aumentato del 300% nel primo semestre, in tutto 364808. Con precisione l’Oms riferisce di 89994segnalati in 48 Paesi europei, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2018, quando erano 44175, e già superiori a tutti quelli del 2018, in 84462. Inoltre, sottolinea l’Oms, la malattia è ricomparsa in ...

