Morbillo | allarme dell’OMS | in Europa 90mila casi nei primi sei mesi del 2019 | diagnosi

Fonte : scienze.fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'sulla diffusione deline nel mondo. Nel Vecchio Continente sono stati infatti registrati circaneiseidell'anno, il doppio di quelli rilevati nello stesso intervallo di tempo del 2018. Nel resto del mondo lesono triplicate.

repubblica : L'Oms: allarme morbillo in Europa, 90 mila casi da inizio 2019 [news aggiornata alle 13:27] - Avvenire_Nei : L'allarme. Il fantasma del morbillo riappare in Europa - DottorWatson : L'Oms: allarme #morbillo in Europa, 90 mila casi da inizio 2019 -